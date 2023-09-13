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استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس من منصبه

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 سبتمبر 2023, 05:11 مساء
استقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس من منصبه
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرتيس. (الإنترنت)
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أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان الألماني فولكر بيرتيس استقالته من منصبه الأربعاء، وذلك بعد أشهر من تصنيفه شخصًا غير مرغوب به من قبل السلطات في الخرطوم.

وقال بيرتيس في خطاب أمام مجلس الأمن الدولي «أتوجه بالشكر الى الأمين العام على هذه الفرصة والثقة التي منحني إياها، لكنني طلبت منه إعفائي من مهامي»، محذّرًا من أن النزاع المتواصل منذ أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان ينذر «بالتحول الى حرب أهلية»، بحسب «فرانس برس».

 7500 قتيل و5 ملايين نازح منذ بدء النزاع
منذ بدء المواجهات بين الجناحين العسكريين في البلاد (الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو «حميدتى»)، في 15 أبريل، حصد النزاع نحو 7500 قتيل وفق أحدث أرقام لمنظمة «أكليد» غير الحكومية، التي ترجح، كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصًا في ظل انقطاع الاتصالات في مناطق عدة، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.

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بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد، المقدّر بنحو 48 مليون نسمة إلى ترك منازلهم، والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار، خصوصًا مصر وتشاد، وفق الأمم المتحدة.

 لا فائز في المعركة
وتركزت المعارك في الخرطوم ومحيطها، وإقليم دارفور في غرب البلاد، مع تواصل النزاع بين الحليفين السابقين «البرهان» و«دقلو» من دون أفق للحل.

لم يحقق أي من الطرفين تقدما ميدانيا مهما على حساب الآخر، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على أحياء سكنية في العاصمة، ويلجأ الجيش في مواجهتها إلى سلاح الطيران والقصف المدفعي. وأفاد شهود في الآونة الأخيرة بأن القصف الجوي يزداد حدة، ومعه حصيلة الضحايا المدنيين، مع محاولة الجيش استعادة مواقع في العاصمة.

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