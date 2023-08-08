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العراق: القبض على 6 من عناصر داعش في نينوى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 02:59 مساء
العراق: القبض على 6 من عناصر داعش في نينوى
عناصر من تنظيم داعش، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، القبض على 6 مطلوبين في محافظة نينوى شمال البلاد.

وذكرت الوكالة، في بيان، أن المطلوبين من عناصر داعش و«مطلوبون وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب»، بحسب وكالة «رويترز».

معلومات استخبارية دقيقة
وأوضحت أن «الإرهابيين كانوا يعملون ضمن عصابات داعش وينتمون إلى ما يسمى (ديوان الجند ومعسكر أبي جعفر الأنصاري وعسكر قاطع عمر الفاروق فرقة مؤتة وفرقة الفرقان ومحكمة الموصل الشرعية)، حيث كانوا يتقاضون مبالغ مالية لقاء عملهم فيها».

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وأشارت الوكالة إلى أن «عملية إلقاء القبض على المطلوبين تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة قدمها مواطنون إلى رجال وكالة الاستخبارات».

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