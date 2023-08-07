رغم تراجعه في العراق وسورية.. مؤشر الإرهاب يرصد استمرار نشاط «داعش» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

رصد مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023 استمرار تهديد تنظيم «داعش» لأمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ يتحمل مسؤولية 42% من الهجمات الإرهابية هناك، موضحاً أن التنظيم والجماعات الموالية كان نشطاً خصوصاً في ليبيا ومصر خلال العام 2022، رغم تراجعه في العراق وسورية حيث خسر معظم أراضيه هناك.

وأضاف المؤشر، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الدولي بأستراليا، أن التنظيم حوّل أنظاره إلى القارة الأفريقية معتمداً على أساليب وشبكات سرية لتنفيذ عملياته، وظل الأكثر دموية في العالم، رغم تراجع عدد الوفيات المرتبطة بهجمات التنظيم بنسبة 16%.

تدهور مؤشرات السلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفيما يتعلق بالوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يرصد المؤشر تراجعاً في مؤشرات السلام بشكل عام، مع تدهور التصنيف في 14 مؤشر، وتسجيل تحسن في تسع فقط.

وجاء التحسن الأكبر في المنطقة في المؤشرات المتعلقة بالعسكرية، والأسلحة النووية والثقيلة، وتمويل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وصادرات الأسلحة وتأثير الإرهاب.

وبشكل عام، تراجعت أعداد الوفيات في الشرق الأوسط بسبب الإرهاب بنسبة 9%، مما يعادل 6701 حالة وفاة بالعام 2022، مع تراجع في الهجمات الإرهابية حول العالم بنسبة 28% لتسجل 3955 هجوم، وذلك بفضل تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط وأفغانستان.

ورغم ذلك، أصبحت الهجمات الإرهابية بالمنطقة أكثر دموية، مع ارتفاع معدل الوفيات للهجوم الواحد إلى 1.7 شخص في 2022، مقارنة بـ1.3 شخص في العام 2021، في زيادة هي الأولى منذ خمس سنوات.



تمدد النشاط الإرهابي في أفريقيا

يرصد المؤشر السنوي تمدد في نشاط التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة» في القارة الأفريقية، مع ارتفاع العنف الناتج عن الإرهاب في دول مثل بوركينا فاسو ومالي ونيجيريا والنيجر والكاميرون. وأصبحت منطقة الساحل عنيفة بشكل متزايد وازدادت الوفيات بها بأكثر من 21 مرة بين عامي 2007 و2022.

وتعد منطقة الساحل في أفريقيا أكثر مناطق العالم تأثراً بالإرهاب، وكانت مسؤولة عن 43% من الوفيات المرتبطة بالإرهاب، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام 2021. وسجلت بوركينا فاسو ومالي الزيادة الأكبر في عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب. بل وأصبحت المنطقة بشكل سريع مسرحاً حيوياً للمنافسة الجيوسياسية العالمية بين روسيا والقوى الغربية.

ورصد المؤشر زيادة في العنف المرتبط بالإرهاب على مدار الـ16 سنة الماضية في منطقة الساحل، مع ارتفاع أعداد الوفيات بأكثر من 2000% بين عامي 2007 – 2022، لافتاً إلى غياب أي دلالات على تراجع هذا النمط في المستقبل القريب.

ويوضح المؤشر أن الدوافع الأساسية وراء هذا النهج معقدة، بينها ضعف الحكم والاستقطاب العرقي وانعدام الأمن البيئي وانتهاكات أمن الدولة، ونمو أيديولوجية الإسلام السلفية العابرة للحدود، وعدم الاستقرار السياسي، والجريمة العابرة للحدود، وانعدام الأمن الغذائي، والمنافسة الجيوسياسية.

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أما منطقة جنوب الصحراء فسجلت الزيادة الأكبر في الوفيات المرتبطة بالإرهاب في العام 2022، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التراجع الأكبر.

وتركز النشاط الإرهابي بالعام 2022 في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية وجنوب آسيا، وكلاهما سجل هجمات إرهابية أكثر من منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الأربع الماضية.

وفي الدول الغربية، يكشف المؤشر أن الإرهاب الأيديولوجي كان الدافع الأبرز للإرهاب في الغرب، مع تسجيل 15 هجوم أيديولوجي بالعام 2022 مقارنة بثلاث هجمات فقط مرتبطة بالإرهاب الديني.