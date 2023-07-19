  • Alwasat News
Atwasat

العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 11:11 مساء
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
أعلام الدول المشاركة في اجتماع وزاري في النقب في جنوب إسرائيل في 27 مارس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الرباط، الأربعاء، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المملكة بعد قرار الاحتلال الإسرائيلي «الصائب والمتبصر» الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال الديوان الملكي، في بيان، إن الملك محمد السادس أرسل إلى نتنياهو رسالة شكر قال له فيها «إني أرحب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يُحدد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معاً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- محمد السادس: المغرب لا يتفاوض على الصحراء الغربية

محمد السادس: إمكانات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل
وأوضح الملك في رسالته أن من شأن هذه الزيارة أن «تفتح إمكانات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل». وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة «قررا مساء اليوم تحديد موعد مشترك في المستقبل القريب» للزيارة المرتقبة لنتنياهو إلى المملكة.

وفي رسالته لنتنياهو قال الملك محمد السادس إن «الموقف الواضح الذي اتخذتموه باسم (دولة إسرائيل)، بخصوص مغربية الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر». وشددت الرسالة على أن الصحراء المغربية هي «القضية الوطنية للمملكة، وتتصدر أولويات سياستها الخارجية».

كما اعتبر العاهل المغربي أن القرار الإسرائيلي «ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده». وشدد الملك محمد السادس على أن هذا الحل يكون «على أساس المبادرة المغربية القاضية بمنح الحُكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية».

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80% من أراضيها ويقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادته، في حين تدعو الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب «بوليساريو» إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير.

التوتر بين المغرب والجزائر
وجاء القرار الإسرائيلي المؤيد للرباط في سياق استمرار التوتر بين المغرب وجارته الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة في صيف 2021. ويقع في صلب هذه التوترات النزاع حول الصحراء الغربية التي يخوض المغرب وجبهة بوليساريو نزاعاً حول مصيرها منذ العام 1975.

ويعمل المغرب وإسرائيل على تمتين علاقاتهما منذ تطبيعهما في أواخر العام 2020 عبر اتفاق ثلاثي تضمن أيضاً اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي موازاة تعزيز التعاون مع إسرائيل، تسعى الرباط إلى الموازنة بين علاقاتها مع الدولة العبرية والتزامها إزاء القضية الفلسطينية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية في آخر مصاف التصنيف

(فيديو) رئيس نادي الاتحاد: الشلماني واتحاد الكرة «مفلسون» وجعلوا الكرة الليبية ...
المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات

المحترف الليبي السنوسي الهادي يبدأ مشواره بالتهديف مع فريق الإمارات
أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية

أوكرانيا: 60 ألف طن من الحبوب أتلفت جراء الضربات الروسية الليلية
دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي

دعوة مغربية إلى منتخب الطائرة الليبي للمشاركة في معسكر الإعداد الأفريقي
فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا

فضيحة انتهاكات جنسية تهز «ماكدونالدز» في بريطانيا
«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة

«الغذاء والدواء» الأميركية تحقق في تفشي «فيروس أ» المرتبط بالفاكهة المثلجة
للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم ...
الجزائر تفوز بمنصب النائب الأول عن المجموعة العربية في هيئة مكتب منظمة التعاون الإسلامي
الجزائر تفوز بمنصب النائب الأول عن المجموعة العربية في هيئة مكتب ...
وزير الجيوش الفرنسي في العراق يناقش تعزيز خارطة طريق ثنائية مع بغداد
وزير الجيوش الفرنسي في العراق يناقش تعزيز خارطة طريق ثنائية مع ...
مصرع 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر
مصرع 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر
«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين
مقتل جندي إسرائيلي خلال العدوان على جنين...
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا بشأن السودان
مساعدة وزيرة الخارجية الأميركي تشارك في اجتماعات أديس أبابا ......
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟
القبائل العربية.. هل تغير موازين حرب السودان؟...
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي
نحو 3000 فلسطيني غادروا مخيم جنين إثر العدوان الإسرائيلي...
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟
اجتماع القاهرة غدا.. هل يطفئ نار الحرب في السودان؟...
المزيد
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف بمغربية الصحراء
العاهل المغربي يدعو نتنياهو لزيارة المملكة بعد الاعتراف ......
القضاء المغربي يرفض طلب الإفراج عن صحفيين
القضاء المغربي يرفض طلب الإفراج عن صحفيين...
ثلاثة قتلى حصيلة القصف العدواني الإسرائيلي على محيط دمشق
ثلاثة قتلى حصيلة القصف العدواني الإسرائيلي على محيط دمشق...
«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
«الأغذية العالمي» يقلص مساعداته للاجئين السوريين في الأردن...
مصرع 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر
مصرع 34 شخصا في حادث مروري بالجزائر...
المزيد