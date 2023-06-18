الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الأحد، أمرا أميريا، بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بـ«صدور مرسوم أميري بتشكيل الوزارة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وتضم 15 وزيرا».

وكان ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.

قبول استقالة حكومة رئيس الوزراء

وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد بالقيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد. وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن تجري إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليجري تكليف حكومة جديدة.

يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت الثلاثاء الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.