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اليمن.. مقتل جنديين في هجوم لتنظيم القاعدة في شبوة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 03:17 مساء
اليمن.. مقتل جنديين في هجوم لتنظيم القاعدة في شبوة
صورتان متلاصقتان لزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي. (أ ف ب)
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قُتِل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة المتطرف استهدف الأحد موقعًا عسكريًا في شبوة جنوب وسط البلد الغارق في الحرب، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان.

وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة «قتل جنديان في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية في المحافظة»، مضيفًا «الهجوم وقع فجر الأحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود والمهاجمين». بدوره، أكد مسؤول يمني آخر وقوع الهجوم ومقتل الجنديين، بحسب «فرانس برس».

الصراع يودي بعشرات آلاف اليمنيين 
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 لوقف تقدُّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

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وأودى الصراع مذاك بعشرات آلاف اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص.

واستغل تنظيم القاعدة الفوضى في اليمن للتمدد فيه، واستهدف بعملياته القوات الحكومية والحوثيين. وتعتبر الولايات المتحدة أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من أخطر فروع الشبكة الجهادية العالمية. لكن هجمات التنظيم تراجعت في السنوات الأخيرة بعد عمليات شنتها القوات الحكومية والتحالف بقيادة السعودية ضده.

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