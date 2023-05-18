  • Alwasat News
Atwasat

«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 12:15 مساء
«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة
رياض سلامة. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مصدر قضائي كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن شربل أبوسمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.

واعترض محامو سلامة على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس.

مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي
والثلاثاء، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لدى أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، حسبما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر مطلع على الملف.

قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي
القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ رياض سلامة بجلسة استجوابه في باريس

وفي مطلع أبريل، استدعت القاضية أود بوريزي، سلامة للمثول أمامها، في 16 مايو، في جلسة كان يُرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه. وقال محاميه لوكالة «فرانس برس» إن تغيب سلامة يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي، وفق الأصول.

العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس»
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وأوضح المسؤول القضائي أن وكلاء سلامة دعوا قاضي التحقيق الى أن يطلب من القضاة الأوروبيين «تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة فوري وغيرها بشكل نهائي»، ورأوا أن «ما تقوم به بعض الدول الأوروبية يشكل خرقا صارخا للسيادة اللبنانية»، معتبرين أن «القضاء اللبناني وحده المخول في إجراء تحقيقات بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيه».

وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي في «دورينا»
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين

العثور على 4 أطفال أحياء في الأمازون بعد تحطم طائرتهم بأسبوعين
شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟

شاهد: كيف احتفل عادل إمام بعيد ميلاده الـ83؟
الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال

الستي يقصي الريال ويضرب موعدا مع إنتر في نهائي الأبطال
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة

شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد

جاسم بن حمد يرفع عرضه لشراء مانشستر يونايتد
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية

سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة الليبية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الدوريات الأوروبية.. وتدني مستوى الكرة ...
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا

الكبير يرد على القطراني: المقاصة غير مغلقة.. المشكلة في مصرف التجارة وستحل قريبا
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار

«هوكي الرحل» لعبة صحراوية تقليدية في المغرب يتهددها الاندثار
واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي

واشنطن ترصد 10 ملايين دولار نظير معلومات عن قرصان روسي
صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو

صادرات روسيا النفطية تسجل أعلى مستوى منذ الغزو
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
سورية تعلن رسميا مشاركة الأسد في القمة العربية
الصراع في السودان يبرز انقسام المجتمع بين الوسط والأطراف
الصراع في السودان يبرز انقسام المجتمع بين الوسط والأطراف
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
شاهد: اعتقال طالبين تونسيين انتقدا الشرطة في أغنية ساخرة
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان ...
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام في القدس
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه بحزام ناسف داخل مزرعة غرب سورية (شاهد)
وسائل إعلام تركية: زعيم داعش أبو الحسين القرشي فجر نفسه ......
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث
رغم محاولات التهدئة.. الحرب في السودان تدخل أسبوعها الثالث...
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة في دارفور
74 قتيلا على الأقل في اليومين الأولين لمعارك مدينة الجنينة ......
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية
طرفا النزاع السوداني يلتقيان اليوم في السعودية...
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
المزيد
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة ......
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على ......
«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة
«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة...
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد والصدام في القدس
«مسيرة الأعلام» الإسرائيلية تنذر بجولة جديدة من التصعيد ......
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا والسودان والهجرة غير الشرعية
السيسي يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي التطورات في ليبيا ......
المزيد