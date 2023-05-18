«رويترز»: قاض لبناني يرد دفوعا قدمها محامو رياض سلامة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر قضائي كبير لوكالة «رويترز»، اليوم الخميس، إن شربل أبوسمرا قاضي التحقيق الأول في بيروت الذي يشرف على قضية محلية ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رد الدفوع التي قدمها محامو الدفاع.

واعترض محامو سلامة على حضور قاض لبناني آخر يقاضي حاكم مصرف لبنان نيابة عن الدولة في جلسة استماع لمحققين أوروبيين في بيروت في مارس.

مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي

والثلاثاء، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، لدى أوروبا، مذكرة توقيف دولية بحقه، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه أمامها في باريس، حسبما علمت وكالة «فرانس برس» من مصدر مطلع على الملف.

قاضية فرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي

القضاء اللبناني لم يتمكن من تبليغ رياض سلامة بجلسة استجوابه في باريس

وفي مطلع أبريل، استدعت القاضية أود بوريزي، سلامة للمثول أمامها، في 16 مايو، في جلسة كان يُرجح أن يوجه خلالها الاتهام إليه. وقال محاميه لوكالة «فرانس برس» إن تغيب سلامة يعود إلى عدم تبليغه بوجوب المثول أمام القضاء الفرنسي، وفق الأصول.

العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس»

وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشييتس» المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم. ويُعتقد أن الشركة أدت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.

وأوضح المسؤول القضائي أن وكلاء سلامة دعوا قاضي التحقيق الى أن يطلب من القضاة الأوروبيين «تعليق تحقيقاتهم المتعلقة بالجرائم الأصلية المزعومة في ملف شركة فوري وغيرها بشكل نهائي»، ورأوا أن «ما تقوم به بعض الدول الأوروبية يشكل خرقا صارخا للسيادة اللبنانية»، معتبرين أن «القضاء اللبناني وحده المخول في إجراء تحقيقات بالجرائم المزعومة المرتكبة على أراضيه».

وينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية «لتشويه» صورته.