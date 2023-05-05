مجلس حقوق الإنسان يعقد اجتماعا خاصا حول السودان 11 مايو

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة اجتماعا خاصا في 11 مايو لمناقشة «تأثير» المواجهات التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل الماضي «على حقوق الإنسان».

وقال المجلس في بيانا ليوم الجمعة إن هذا الاجتماع الطارىء يأتي بناء على طلب رسمي مشترك تقدمت به المملكة المتحدة والنروج والولايات المتحدة وألمانيا مساء الجمعة وحظي بتأييد 52 دولة حتى الآن، حسب وكالة «فرانس برس».

ضحايا الصراع من الأطفال

وحذّرت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة «يونيسف» اليوم الجمعة، من أنّ المعارك الدائرة في السودان منذ ثلاثة أسابيع تحصد أرواح أطفال «بأعداد كبيرة مرعبة»، مشيرة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح.

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وتلقت «يونيسف» تقارير من شريك موثوق به، لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقلّ بعد، تفيد بأنّ 190 طفلًا قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يومًا فقط من القتال الذي بدأ في 15 أبريل، حيث جمعت هذه الأرقام من مرافق صحية في الخرطوم وإقليم دارفور.