اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

تستمر أعمال العنف في السودان لليوم الخامس على التوالي حيث أظهرت صور تداولتها وسائل إعلام المزيد من الأضرار الناجمة عن الاقتتال بين الأطراف المتناحرة.

وأظهرت الصور مطار الخرطوم الدولي، الذي شهد إطلاق نار كثيف من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتصاعدت أعمدة الدخان من فوق مبنى المطار، ولم تعد أيّ رحلات جوية لطائرات مدنية تصل إلى الخرطوم حيث أحدث القتال أضراراً بالطائرات، بحسب «يورو نيوز».

واندلع حريق من طائرة متضررة بالمدرج وتمّ رصد حريق آخر بالقرب من البوابة الشمالية للمطار حيث اصطفت عشرات الدبابات وعدة مركبات عسكرية.

حريق في قاعدة مروي الجوية

وأظهرت صور أخرى حريقاً في قاعدة مروي الجوية والتي شهدت أضراراً بعد أن أتت النيران على حظيرة الطائرات، وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في السماء. وأشارت أنباء إلى فرار قوات الدعم السريع من قاعدة مروي.

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وتواصلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان. واندلع النزاع على إثر خلافات بين البرهان ودقلو الملقّب «حميدتي» بشأن خطة دمج قوات الدعم السريع في صفوف الجيش النظامي، وهو شرط أساسي لاتفاق نهائي يهدف لطي صفحة أزمة تعيشها البلاد منذ انقلاب 2021 الذي أخرج عملية الانتقال الديمقراطي عن مسارها.