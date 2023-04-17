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وزير الخارجية الأوكراني يزور العراق.. وبغداد تعرض وساطة لوقف إطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 03:39 مساء
وزير الخارجية الأوكراني يزور العراق.. وبغداد تعرض وساطة لوقف إطلاق النار
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، 17 إبريل 2023. (أ ف ب)
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 أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الإثنين، استعداد بلاده للمساعدة من أجل «وقف إطلاق النار» الذي يمهّد الطريق لـ«مفاوضات» بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى بغداد.

واستبعد الأخير، أي وساطة قبل انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، وهي الزيارة الأولى لوزير خارجية أوكراني إلى العراق منذ 11 عامًا، بحسب وكالة «فرانس برس».

ورحّب وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي عقده مشترك بنظيره الأوكراني، ووصف الزيارة بـ«المهمة»، قائلا «هذه الزيارة مهمة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضًا للدور العراقي المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا».

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وأكد حسين أن بلاده مستعدة «لمساعدة الطرفين على الوصول أولا إلى وقف لإطلاق النار، وثانيا بدء المباحثات»، في إطار مجموعة الاتصال التابعة للجامعة العربية التي يشارك العراق فيها منذ عام.

وقال الوزير العراقي «نؤكد مرارا وتكرارا أننا ضد الحرب ونؤمن بالحوار والمفاوضات.. لكن الحوار و المفاوضات تحتاج الى طرفين.. حينما يصل الطرفان إلى قناعة بأنه من الضروري البدء بالحوار، ستكون بغداد في خدمة الطرفين».

واستبعد وزير الخارجية الأوكراني، من جهته نجاح أي مبادرة للوساطة في الوقت الحالي.

«أوقفوا الحرب وانسحبوا من الأراضي الأوكرانية»
وقال كوليبا «لا يمكنك القول إنك تؤيد السلام بينما تحاول غزو مزيد من الأراضي وارتكاب المزيد من الفظائع وتدمير القرى والبلدات»، في إشارة إلى الهجوم الروسي المتواصل في بلاده منذ فبراير 2022.

وقال «أيا كان ما يقوله المسؤولون الروس (...)، روسيا اليوم تريد الحرب.. الوصول إلى السلام سيستغرق وقتا»، مشددا على أن «روسيا يجب أن تقبل شيئًا بسيطًا للغاية: أوقفوا الحرب وانسحبوا من الأراضي الأوكرانية. وهذا سيخلق مساحة للدبلوماسية»، مشيرًا إلى أن «استعادة وحدة أراضي أوكرانيا» تمثل «حجر الزاوية» لأي جهد سلام.

وتحاول أوكرانيا التي تتمتع بدعم من شركائها الغربيين منذ أشهر، تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.

وبدأ كوليبا في أكتوبر الماضي، أول جولة إفريقية في تاريخ بلاده، لكنه قطعها بسبب الحرب.

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