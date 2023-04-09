  • Alwasat News
Atwasat

مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء موقوفين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 05:23 مساء
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء موقوفين
أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد خلال تظاهرة في العاصمة تونس. (أ ف ب)
alwasat radio

تظاهر مئات في وسط العاصمة التونسية، الأحد، بدعوة من جبهة الخلاص الوطني، تحالف المعارضة الأوسع للرئيس قيس سعيّد، للمطالبة بالإفراج عن نحو عشرين ناشطًا أوقفوا منذ بداية فبراير.

ورفع نحو 300 من المعارضين الأعلام التونسية ولافتات عليها صور الموقوفين ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عنهم أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، بحسب «فرانس برس». 

منذ مطلع فبراير، أوقفت السلطات أكثر من 20 شخصًا بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وصاحب «موزاييك إف إم»، أبرز محطة إذاعية في البلد.

توقيف شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني
كما استهدفت التوقيفات التي نددت بها منظمات غير حكومية محلية ودولية، شخصيات بارزة في جبهة الخلاص الوطني ومكونها الرئيسي حزب النهضة الإسلامي. ودعا القيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير بن عمر الأحد خلال التظاهرة إلى إجراء «حوار وطني» من أجل وضع خريطة طريق «لإنقاذ تونس والعودة إلى المسار الديموقراطي».

-  أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
-  المعارضة التونسية تطلب توضيح حول «غياب» قيس وسط شائعات عن مرضه

وكان الرئيس قيس سعيّد، وصف الموقوفين بـ«الإرهابيين»، قائلًا إنهم متورطون في «التآمر على أمن الدولة». من جهتها، ندّدت منظمة العفو الدولية في 30 مارس «بحملة قمع»، ودعت الحكومة التونسية إلى «إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون للرئيس قيس سعيّد، بتهم لا أساس لها بالتآمر».

سعيد يرفض  «إملاءات صندوق النقد الدولي»
وطالب القيادي في حزب النهضة بلقاسم حسن الأحد بأن توضح النيابة العامة للشعب التونسي التهم الموجهة للموقوفين.  كما تناول متظاهرون إعلان الرئيس سعيّد قبل أيام رفضه «إملاءات صندوق النقد الدولي» الذي تجري معه تونس محادثات منذ شهور للحصول على قرض بقيمة تقارب ملياري دولار.

وعبّر بن عمر عن أسفه قائلًا «إن الحكومة تتفاوض منذ عام ونصف مع صندوق النقد الدولي، وبكلمة واحدة من الرئيس، قطعت جميع المفاوضات، وحكم على تونس بتفاقم الأزمة».

تعاني تونس من تداعيات أزمة كوفيد والحرب الأوكرانية، وسجلت تضخمًا مرتفعًا تجاوز 10%.  وفي غياب مساعدة خارجية، فإن الدولة المثقلة بالديون مهددة بالتخلّف عن سداد عدة قروض خارجية في الأشهر المقبلة، وفق وكالات تصنيف دولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا

كاريكاتير خيري - تسريب معلومات أميركية عن خطط الحرب في أوكرانيا
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 11): مقلب إغلاق السيارة
الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»

الأخضر يضيف نقاطا جديدة على حساب شباب الجبل بثنائية ضمن مؤجلات «دورينا»
تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها

تشافي: برشلونة سبب توقف طموحات ريال مدريد في «الليغا» وطموحاتنا لا حدود لها
«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»

«هنا ليبيا»: جولة رمضان والقارئ حمزة محمد المصراتي يتميز في «عطر الكلام»
برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر

برتقال فلوريدا... رمز الولاية الأميركية في خطر
«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض

«الميزان 6» حـ(9): النصب والإتجار بالمرض
«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها

«ما وراء التاريخ»: بْرطلّس، إحدى ضواحي مدينة قورينا بآثارها وأسرارها
«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة

«أرزاق تساق 2023» (حـ9): شجرة مباركة
خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش

خلونا نحلموا 4 (حـ10): المدارس والغش
«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي

«أكلات ماجدة 2» (حـ10): تاكوس الدجاج وحلى البانوفي
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال

ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة الأخضر وشباب الجبل في «دورينا»
انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس

انقلاب سيارة على الطريق السريع بطرابلس
السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية

السنغال تنجح في زراعة وحصاد القمح.. والسر البذور المصرية
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 10): مقلب التاكسي
«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب

«كتب ليبية 2» (حـ6): كتاب «أتذكر» للشاعر سنوسي حبيب
«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة

«أفضل شيف» | الحلقة الثامنة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيش الاحتلال يزعم إطلاق 3 صواريخ من سورية باتجاه الأراضي الفلسطينية
جيش الاحتلال يزعم إطلاق 3 صواريخ من سورية باتجاه الأراضي ...
جيش الاحتلال يقصف سورية بعد ادعاءات بإطلاق صواريخ على الجولان المحتل
جيش الاحتلال يقصف سورية بعد ادعاءات بإطلاق صواريخ على الجولان ...
«جهوزية المقاومة» في مشاورات نصرالله وإسماعيل هنية
«جهوزية المقاومة» في مشاورات نصرالله وإسماعيل هنية
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر النور
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر النور
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي
بالأغلبية.. «النواب» الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي...
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى
الهلال الأحمر: إصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين ......
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات
الحكم على الصحفي الجزائري إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات...
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف...
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة
ميلوني: تخلف تونس عن السداد مشكلة كبيرة...
المزيد
تظاهرة في كردستان العراق احتجاجًا على القصف التركي المتكرر
تظاهرة في كردستان العراق احتجاجًا على القصف التركي المتكرر...
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية السلام
وفد سعودي في صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين حول عملية ......
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء موقوفين
مئات المعارضين التونسيين يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عن نشطاء......
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي
«عرين الأسود»: مجموعة فلسطينية تقتل شابا تتهمه بالتعاون مع ......
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر النور
حكومة جديدة في الكويت برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح تبصر ......
المزيد