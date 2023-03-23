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أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 مارس 2023, 08:55 مساء
أميركا: قيس سعيّد أضعف الضوابط والتوازنات الديمقراطية في تونس
جانب من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف والرئيس التونسي قيس سعيد (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، اليوم الخميس، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أثار «قلقًا بالغًا» بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس باعتماد إجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.

ونقلت وكالة رويترز عن ليف قولها إنه بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي إلا أن «ما رأيناه في العام ونصف العام الماضيين هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية». وهذا أوضحَ انتقادٍ توجهه واشنطن لسعيد حتى الآن.

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إجراءات قيس سعيد
وأضافت ليف «كانت هناك عدة إجراءات اتخذها الرئيس العام الماضي والتي أضعفت بصراحة المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات».

وأشارت «رويترز» إلى سيطرة قيس سعيّد على أغلب السلطات في 2021 وحل البرلمان قبل إقرار دستور جديد يمنحه نفوذًا يكاد يكون تامًا، وألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 12 من قيادات المعارضة يتهمون سعيّد بتنفيذ انقلاب.

واعتبر الرئيس التونسي أنَّ ما قام به من إجراءات قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى، واتهم معارضيه بأنهم مجرمون وخونة وإرهابيون.

وقالت «ليف» إن أحدث تعليقات لسعيد بأن أي قاضٍ يقرر إطلاق المشتبه بهم سيُعتبر متواطئًا معهم، هي «بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس». واعتبرت المسؤولة الأميركية أن الكثير من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت «لتصحيح أوجه القصور هذه، لا تُجرد المؤسسات من سلطاتها». وأضافت «لا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة».

تصريحات قيس سعيّد وأزمة المهاجرين
وتعرض سعيّد لانتقادات بسبب تعليقات أدلى بها الشهر الماضي بأن هناك مؤامرة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال الهجرة غير الشرعية، وأعلن عن حملة على المهاجرين غير القانونيين.

وقالت ليف «كانت هذه التعليقات سببًا في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكنها نتج عنها ما هو أكبر من ذلك إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري».

وردًا على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين، بما في ذلك مد فترات التأشيرات وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية «لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به». ولم يتراجع سعيّد عن تعليقاته حول تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة السكانية لتونس.

سعيّد يرفض التدخلات الأجنبية وواشنطن: ليس تدخلاً.. الأصدقاء يتحدثون بصدق.
ورفض سعيد الانتقادات السابقة ووصفها بأنها تدخلات أجنبية. لكن ليف قالت: «الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق… سنوجّه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلاً».

وأضافت أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي في يد الحكومة. وتابعت «هذه حزمة تفاوضوا (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها، ولسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها».

وأردفت «المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها»، مضيفة أنه حتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها سنظل «مكتوفي الأيدي».

وقالت إن قرار تونس بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحتها على صندوق النقد الدولي «قرار سيادي.. وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما هي الخطة (ب) أو الخطة (ج)».

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