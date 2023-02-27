الدول المانحة تتعهد بـ1,2 مليار دولار من المساعدة الإنسانية لليمن

القاهرة - بوابة الوسط

تعهدت الدول المانحة تقديم 1.2 مليار دولار خلال مؤتمر في جنيف الإثنين بهدف مساعدة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات هذا العام إلى ملايين الأشخاص الذن يعانون الجوع في اليمن الغارق في الحرب.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث في ختام المؤتمر «يسعدني أن أقول إن لدينا 31 تعهدا أعلنت اليوم تصل قيمتها إلى حوالى 1.2 مليار دولار»، بحسب «فرانس برس».

مساعدات أميركية لليمن بقيمة 444 مليون دولار

بدوره، كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن تقديم واشنطن مساعدات لليمن بقيمة 444 مليون دولار. وأفاد في بيان بأن هذه المساعدات سوف ترفع إجمالي المساهمة الأميركية في اليمن منذ بداية الصراع إلى 5.4 مليار دولار.

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وقال الوزير الأميركي في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن، اليوم: «أميركا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن». كما أضاف «اعتداءات الحوثيين على المواني اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف». وتابع «أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب».

ضماد مؤقت.. ومجاعة لأكثر من 2 مليون شخص

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الإثنين، إن المساعدات لليمن «ضماد مؤقت» وليست علاجا. وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية «أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة».

كما أضاف أن «الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا»، مشيراً إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من اثني مليون شخص. بدوره، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنهم ملتزمون بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين.

ومؤتمر المانحين بشأن اليمن تنظمه حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 والمقدرة بـ4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص في البلاد.

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر 2022 إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة