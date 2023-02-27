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الأمم المتحدة تحتاج 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 08:08 صباحا
الأمم المتحدة تحتاج 4.3 مليار دولار لمساعدة 17 مليون شخص في اليمن
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قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 4.3 مليار دولار خلال السنة الراهنة لمساعدة ملايين الأشخاص في اليمن، فيما يعقد اليوم الإثنين مؤتمر للمانحين في جنيف في محاولة لجمع الأموال.

وتسعى منظمات المساعدة الإنسانية إلى مساعدة 17.3 مليون شخص في اليمن حيث أدت الحرب إلى مقتل الآلاف منذ العام 2015، وأغرقت أفقر دول شبه الجزيرة العربية في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في العالم، كما تزيد الأزمة المناخية من حدة الوضع، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي المجموع، سيحتاج ثلثا سكان البلاد أي أكثر من 21 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدة خلال هذه السنة، وتفيد المنظمة الدولية أن المبالغ القياسية لهذه المساعدات لمواجهة ازمة متعددة الأوجه، تحتاج إلى جهود هائلة من الدول المانحة ومن دون هذا الدعم المستدام لعملية مساعدة اليمن ستكون حياة الملايين على المحك وجهود وضع حد نهائي للنزاع أكثر صعوبة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن «المجتمع الدولي يملك السلطة والوسائل لانهاء هذه الأزمة.. يبدأ ذلك بتمويل ندائنا والالتزام بدفع هذه الأموال سريعا»، مضيفا «معا يمكننا أن نقلب مسار المعاناة،. فلنمنح الشعب اليمني الأمل».

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