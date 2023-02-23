  • Alwasat News
Atwasat

تونس.. قيس سعيد يرد على الانتقادات بعد دعوته لوقف تدفق المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 10:32 مساء
تونس.. قيس سعيد يرد على الانتقادات بعد دعوته لوقف تدفق المهاجرين
الرئيس التونسي، قيس سعيد. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

رفض الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، انتقادات جماعات حقوق الإنسان ونشطاء له بالعنصرية، بعدما أمر بوضع حد فوري لتدفق مهاجرين من جنوب الصحراء بشكل غير قانوني، قائلاً إن بعض هؤلاء المهاجرين أنشأوا حتى محاكم خاصة بهم.

ودعا الرئيس خلال لقاء مع وزير داخليته توفيق شرف الدين، الأفارقة المقيمين بشكل قانوني إلى الاطمئنان، قائلاً إنه لن يسمح بأن يتعرض لهم أحد بسوء.

لكنه شدد على أنه لن يقبل لأي شخص أن يقيم بشكل غير قانوني، مكرراً القول إن هناك مخططات لتوطين هؤلاء في تونس لتغيير التركيبة الديموغرافية. وأضاف «لن نسمح بأن يتم تغيير التركيبة الديموغرافية»، بحسب وكالة «رويترز».

- سعيد يدعو لـ«إجراءات عاجلة» مع المهاجرين

وخلال ترؤسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي، الثلاثاء، شدد الرئيس التونسي على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى «عنف وجرائم».

وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين»، مع ما يؤدي إليه من «عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلا عن أنها مجرمة قانونا». وشدد سعيّد على «ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي

«استديو الـVAR» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة السويحلي والاتحاد المصراتي
وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة الثانية

وزير الرياضة: الاجتماع مع ممثلي الدرجة الأولى مثمر وأسعى للاتقاء بممثلي الدرجة ...
«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح

«إن جي إي» الفرنسية تشارك في تنفيذ خط قطار فائق السرعة يصل إلى مطروح
إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى

إبراهيما يحيى يسجل أسرع هدف في دوري الدرجة الأولى
الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في «النواب»

الشريف الوافي: التعديل الدستوري معيب وأُقر دون نصاب.. ومجلس الدولة لم يعد يثق في...
انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي

انتهت مباراة المدينة والخمس في «دورينا» بالتعادل السلبي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 - 0)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الاتحاد المصراتي والسويحلي في «دورينا» (0 -...
كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!

كاريكاتير خيري - مخازن حكومية!
الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة

الأمم المتحدة: وفاة امرأة كل دقيقتين خلال الحمل أو أثناء الولادة
سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)

سيارة مميزة من «كاديلاك» تجمع بين الفخامة والتطور (فيديو)
بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير الشعراء» (فيديو)

بعد إلقائها «عصفورة النهر».. الليبية فاطمة مفتاح تنتظر تصويت جمهور «أمير ...
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس

مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس
أندية الدرجة الأولى تطلب نصف دعم «الممتاز»

أندية الدرجة الأولى تطلب نصف دعم «الممتاز»
محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا

محمد الأنصاري يحاضر عن الوجود الأندلسي في ليبيا
فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق

فرنسا تشهد أطول فترة انحباس للمطر على الإطلاق
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب طاجيكستان قرب الحدود مع الصين
المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو

المبعوث الروسي بالأمم المتحدة: الغرب مستعد لـ«إغراق العالم» لهزيمة موسكو
الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة

الأمم المتحدة تقترح تخفيف الدين الخارجي بنسبة 30% لـ52 دولة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها (فيديو)
شام.. طفلة سورية نجت من الزلزال لتهدد «متلازمة الهرس» ساقيها ...
غارات إسرائيلية على غزة
غارات إسرائيلية على غزة
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 إصابة في نابلس
مجزرة إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين.. مقتل 11 شخصا وأكثر من 80 ...
بعد المجزرة الإسرائيلية.. قصف متبادل بين قوات الاحتلال وقطاع غزة (فيديو وصور)
بعد المجزرة الإسرائيلية.. قصف متبادل بين قوات الاحتلال وقطاع غزة ...
تشييع جثمان القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع بحضور الرئيس أبو مازن (فيديو)
تشييع جثمان القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع بحضور الرئيس أبو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية...
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن ......
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات
معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى......
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق
«سانا»: قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي طال مبان سكنية بدمشق...
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر الزلزال
الأسد يشكر الإمارات على المساعدات الإنسانية الضخمة إثر ......
المزيد
كبير مستشاري بايدن يزور المنطقة وسط تصاعد التوتر في فلسطين
كبير مستشاري بايدن يزور المنطقة وسط تصاعد التوتر في فلسطين...
تونس.. قيس سعيد يرد على الانتقادات بعد دعوته لوقف تدفق المهاجرين
تونس.. قيس سعيد يرد على الانتقادات بعد دعوته لوقف تدفق ......
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتشكيل آلية لحماية المدنيين الفلسطينيين
الجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بتشكيل آلية لحماية ......
تشييع جثمان القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع بحضور الرئيس أبو مازن (فيديو)
تشييع جثمان القيادي الفلسطيني السابق أحمد قريع بحضور الرئيس ......
بعد المجزرة الإسرائيلية.. قصف متبادل بين قوات الاحتلال وقطاع غزة (فيديو وصور)
بعد المجزرة الإسرائيلية.. قصف متبادل بين قوات الاحتلال وقطاع......
المزيد