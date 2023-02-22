سعيد يدعو لـ«إجراءات عاجلة» مع المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى «عنف وجرائم».

وجاءت تصريحات سعيد ، أمس الثلاثاء، خلال ترؤسه في قصر قرطاج اجتماعا لمجلس الأمن القومي «خُصص للإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»، وفق بيان للرئاسة التونسية، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي هذا الاجتماع أبدى الرئيس التونسي تشدّدا كبيرا حيال تدفّق «جحافل المهاجرين غير النظاميين»، مع ما يؤدي إليه من «عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة، فضلا عن أنها مجرمة قانونا». وشدد سعيّد على «ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة».

وأشار إلى «ترتيب إجرامي تم إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديموغرافية لتونس» من أجل «توطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء» في البلاد.

واعتبر الرئيس التونسي أن «هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة أفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية».

ودعا سعيد إلى «العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة». وحسب بيان الرئاسة التونسية اعتبر سعيد أن «من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبشر ويدعي في الوقت نفسه أنه يدافع عن حقوق الإنسان».

منظمات حقوقية تونسية تندد بـ«خطاب كراهية»

وجاءت تصريحات سعيّد بعد أيام قليلة على تنديد أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية بما وصفته بـ«خطاب كراهية» تجاه المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

ودعت المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي إلى «خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية» على شبكات التواصل الاجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام. واتّهمت المنظمات بعض الأحزاب السياسية باعتماد خطاب الكراهية وبالدعاية السياسية بتسهيل من السلطات المحليّة.

وتمثّل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الوافدين من دول جنوب الصحراء، الذين ينطلقون في رحلات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية، خصوصا نحو إيطاليا.