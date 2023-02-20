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الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى وقفة احتجاجية في 4 مارس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 04:02 مساء
الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو إلى وقفة احتجاجية في 4 مارس
تظاهرة في تونس نظمها الاتحاد العام للشعل، 18 فبراير 2023. (رويترز)
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أعلنت النقابة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين، عن تجمع عمالي بالعاصمة يوم الرابع من مارس المقبل، في ختام سلسلة من التجمعات العمالية في أنحاء البلاد احتجاجا على سياسات السلطة والأوضاع الاجتماعية.

وطالب الاتحاد، في بيان العمال، بالمشاركة بكثافة في التجمع المقرر أمام المقر الرئيسي للمنظمة، ثم الانطلاق في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي، وعدد آخر من شوارع العاصمة قبل التوجه إلى مقر ولاية تونس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

نفوذ تقليدي وحرب كلامية
كان الآلاف من العمال في عدد من الولايات، قد خرجوا إلى الشوارع السبت الماضي، بدعوة من المكاتب الجهوية للاتحاد، للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من التونسيين وسط أزمة اقتصادية خانقة وتفشي البطالة وتعطل مشاريع التنمية وعدم تطبيق الحكومة لاتفاقات ممضاة.

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ما تأتي المسيرات ردا على إيقافات أمنية لعدد من النقابيين، بدعوى مشاركتهم في تحركات احتجاجية مخالفة للقانون.

ويسود التوتر منذ فترة بين الاتحاد الذي يتمتع بنفوذ تقليدي في تونس، والرئيس قيس سعيد وسط حرب كلامية بين الطرفين.

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