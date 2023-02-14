نداء أممي لجمع 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الثلاثاء نداءً طارئًا لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية على مدى ثلاثة أشهر.

وقال لصحفيين «اليوم أُعلن أن الأمم المتحدة تُطلق نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار للسكان الذين وقعوا ضحايا الزلزال الذي اجتاح سورية. ستغطّي المساعدات فترة ثلاثة أشهر»، لافتًا إلى أن المنظمة تعمل على إطلاق نداء مماثل للتبرع لضحايا الزلزال في تركيا، بحسب «فرانس برس».

أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة

ودخلت، الثلاثاء، أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة عبر معبر باب السلامة الحدودي بين تركيا ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية. وتتألف القافلة من 11 شاحنة مقدمّة من المنظمة الدولية للهجرة، التي أفاد ناطق باسمها في جنيف أنها تحمل «مساعدات إنسانية أساسية، بما في ذلك مستلزمات إيواء وفرش وبطانيات وسجاد».

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وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الإثنين، أن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين إضافيين بين تركيا وشمال غرب سورية لمدة ثلاثة أشهر لإدخال مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال.

فتح معبري باب السلامة والراعي

وجاء في بيان لـ«غوتيريس» «أرحّب بالقرار الذي اتخذه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم بفتح معبري باب السلامة والراعي بين تركيا وشمال غرب سوريا لفترة أولية مدّتها ثلاثة أشهر».

وفي وقت سابق اليوم، دعا بشار الأسد خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى بذل جهود دولية للمساعدة في إعادة الإعمار في سورية التي ضربها زلزال مدمّر قبل أسبوع، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.