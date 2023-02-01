  • Alwasat News
Atwasat

«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 فبراير 2023, 10:59 صباحا
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
حسين الشيخ وماجد فرح وجبريل الرجوب ودحلان وأشتية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذّر تقرير دولي، اليوم الأربعاء، من أنّ معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، البالغ 87 عاما، قد تتسبّب في «احتجاجات شعبية وقمع وعنف، وربّما انهيار السلطة الفلسطينية»، وأورد التقرير أسماء مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس.

وحسب تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقرّها في بروكسل، فإن أبرز المرشحين هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج. ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإنّ التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

وتسري في الشارع الفلسطيني تكهّنات حول هوية خلف عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.

وذكر التقرير أيضاً كلا من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجّوب، ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافه مع عبّاس، ورئيس الوزراء محمد أشتية. ورأى التقرير أنّ لكلّ «من هؤلاء شبكة علاقات خاصة» ومع ذلك رأى أنّ أيا منهم لا «يستطيع العمل بمفرده».

وأتى نشر تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقرّها في بروكسل غداة مباحثات ضمّت، الثلاثاء، في رام الله بالضفّة الغربية المحتلّة عبّاس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد.

الانتخابات.. الأقلّ ترجيحا
ورأى التقرير أنّ إجراء «انتخابات وفق أسس قانونية» يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال «الأقلّ ترجيحا». وبعد وفاة ياسر عرفات في أواخر 2004، ترأّس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانتُخب في يناير 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أنّ عباس «أفرغ المؤسّسات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة باتخاذ قرار بشأن من سيخلفه»، لذا أصبح «من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك». ولم يتوجّه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ 2005، أي منذ ترأس عباس السلطة.

وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار مبرّرا ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ العام 1967 ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية. وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعّمها وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

ويخيّم التوتر على العلاقة بين الحركتين منذ العام 2007 بعد اشتباكات دامية سيطرت بنتيجتها حماس عسكريا على قطاع غزة وطردت حركة فتح منه. وفشلت كل محاولات المصالحة بين الحركتين خلال السنوات الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي
كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا

كاريكاتير خيري - المناهج التعليمية في ليبيا
ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال

ماني يعود لتدريبات الكرة قبل أسبوعين من موقعة سان جرمان في دوري الأبطال
إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال

إصابة خطيرة تهدد مستقبل النني في أرسنال
مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي العام

مدربون وطنيون يضعون شروط تدريب منتخب ليبيا.. أبرزها تفادي «كبش فداء» أمام الرأي ...
ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية

ظاهرة تكبد الدولة ربع مليار سنويا.. البنك الدولي يحذر من تآكل السواحل الليبية
امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا

امرأة تلد طفلا داخل قطار بين فرنسا وألمانيا
«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس

«اللغة وتحديات العالم الشبكي» في محاضرة بجامعة طرابلس
كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر

كاريكاتير حليم - النظام السياسي والرأي الآخر
بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج

بينهم النائب زياد دغيم.. تعيين 6 سفراء جدد لليبيا بالخارج
بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية

بعد نقل تبعيتها.. مجلس النواب يصدر العدد الأول من الجريدة الرسمية
لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة

لغز مقتل 5 من أسرة واحدة في غريان.. الابن الأكبر ارتكب الحادث بسبب سوء المعاملة
الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي

الجفاف يهدّد 22 مليون شخص في القرن الإفريقي
وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع «إيني»

وزارة النفط والغاز تطالب مؤسسة النفط باتباع الآليات القانونية في الاتفاق مع ...
وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا

وليامز تطرح رؤيتها لحل «معضلة» الجماعات المسلحة في ليبيا
كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما

كاريكاتير حليم - إذاعة بي بي سي نيوز عربي «هنا لندن» توقف بثها بعد 85 عاما
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان

شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة

جريدة «الوسط»: ميلوني في طرابلس ومعها ملفا الهجرة والطاقة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن يتوجه إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء محمود عباس
بلينكن يتوجه إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء محمود عباس
الرئيس التونسي يبرر تدني الإقبال في الانتخابات بعدم ثقة الشعب في البرلمان
الرئيس التونسي يبرر تدني الإقبال في الانتخابات بعدم ثقة الشعب في ...
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن
مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن
انتعاش الحياة في أهوار العراق بفضل الامطار الشتوية
انتعاش الحياة في أهوار العراق بفضل الامطار الشتوية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة
خمسة جرحى في إطلاق نار بحي استيطاني في القدس المحتلة...
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»
الإمارات تعين سلطان الجابر رئيسا لـ«كوب 28»...
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع ......
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر
ماكرون: لست مضطرا لطلب الصفح عن فترة استعمار الجزائر...
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات زائفة
مصر عن تصريحات حسن نصرالله: عبثية.. تحاول استدعاء بطولات ......
المزيد
قصف صاروخي لقاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية
قصف صاروخي لقاعدة عسكرية في العراق تستضيف قوات تركية...
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة الفلسطينية
«الأزمات الدولية» تتوقع 5 شخصيات لخلافة عباس على رأس السلطة ......
بلينكن: واشنطن تعارض أي إجراء يزيد من صعوبة تحقيق حل الدولتين
بلينكن: واشنطن تعارض أي إجراء يزيد من صعوبة تحقيق حل ......
انتعاش الحياة في أهوار العراق بفضل الامطار الشتوية
انتعاش الحياة في أهوار العراق بفضل الامطار الشتوية...
مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن
مقتل ثلاثة من تنظيم القاعدة بضربة جوية في اليمن...
المزيد