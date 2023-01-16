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مقتل «متطرف» فرنسي في اشتباكات ضد قوات النظام في غرب سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 07:43 مساء
مقتل «متطرف» فرنسي في اشتباكات ضد قوات النظام في غرب سورية
قوات سورية تسيطر على منطقه لداعش. (أرشيفية: الإنترنت)
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قُتل «متطرف» فرنسي خلال اشتباكات ضد قوات النظام في شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الإثنين.

وأكد المرصد مقتل «المتطرف الفرنسي أبوحمزة خلال اشتباكات الأحد ضد قوات النظام على إحدى جبهات جبل الزاوية» في ريف إدلب الجنوبي، ودُفن الإثنين في المنطقة ذاتها، وفق المرصد، وبحسب ما نقلت «فرانس برس».

«فرقة الغرباء»..فصيل يضم مقاتلين فرنسيين 
وينضوي أبوحمزة في ««فرقة الغرباء»، فصيل يضم مقاتلين فرنسيين ويقوده المتطرف الفرنسي السنغالي عمر ديابي الملقب بعمر أومسين والمتهم بتجنيد عدد كبير من الفرنسيين للقتال إلى سورية.

ونعت الفرقة في بيان مقتضب نشرته على مجموعة واتساب التابعة لها «أحد أبطالها من المهاجرين الفرنسيين، الأخ أبو حمزة الفرنسي» بعد «تسلل للعدو» في جبل الزاوية.

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وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها. وتتواجد في المنطقة فصائل مقاتلة ومجموعات متشددة أقل نفوذاً بينها «فرقة الغرباء».

 ديابي يعمل في مطعم في نيس 
وكان ديابي يعمل في مطعم في نيس في جنوب شرق فرنسا قبل أن ينتقل إلى سورية العام 2013 حيث قاد كتيبة «متطرفة» تضم شبانا فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس.

وأنتج ديابي أشرطة فيديو دعائية. وفي سبتمبر 2016 اعتبرته الولايات المتحدة «إرهابيا دوليا». وقد احتجزته هيئة تحرير الشام لمدة عام ونصف منذ أغسطس 2020.

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