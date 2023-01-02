مقتل وإصابة 4 عسكريين في قصف إسرائيلي على مطار دمشق

القاهرة - بوابة الوسط

قتل عسكريان وأصيب آخران، فجر الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مطار دمشق الدولي، ووضعه خارج الخدمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.

وذكر المصدر أنه «حوالى الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم (23,00 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ.. مستهدفاً مطار دمشق الدولي ومحيطه، ما أدى الى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي من الخدمة»، وفق «يورو نيوز».

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، طال القصف الإسرائيلي «مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة».

خروج مطار دمشق من الخدمة للمرة الثانية

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق من الخدمة منذ يونيو 2022، حين أدى قصف إسرائيلي لتعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات.

- مطار دمشق الدولي خارج الخدمة جراء عدوان إسرائيلي

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الاحتلال الإسرائيلي الذي شنّ خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سورية طالت مواقع للجيش السوري وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله.

قوات إيرانية في مهمات استشارية

وتؤكد طهران وجود عناصر من قواتها المسلحة في سورية في مهمات استشارية. ومنذ العام 2013، يقاتل حزب الله اللبناني المدعوم من طهران، بشكل علني في سورية دعماً لقوات النظام.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سورية.