مطار دمشق الدولي خارج الخدمة جراء عدوان إسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

شن الاحتلال الإسرائيلي قصفا جديدا استهدف، فجر اليوم الإثنين، مطار دمشق الدولي ووضعه خارج الخدمة للمرة الثانية منذ الصيف الماضي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن غارات إسرائيلية استهدفت فجر الإثنين «مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة»، ما أسفر عن دمار داخل المطار (حسب زعم المرصد).

وأسفر القصف وفق مدير المرصد رامي عبدالرحمن عن مقتل «أربعة عناصر، بينهم جنديان سوريان» فيما لم يتمكن من تحديد هويات أو جنسيات العنصرين الآخرين، حسب «فرانس برس».

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» نقلت عن مصدر عسكري سوري قوله إنه عند «حوالى الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم (23:00 ت غ)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ.. مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه، ما أدى إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي من الخدمة».

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الرئيسي في البلاد من الخدمة منذ يونيو 2022، حين أدى قصف إسرائيلي إلى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضرارا بأحد المدرجات. ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي شنت خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية.

عدوان إسرائيلي متكرر

ويشن الاحتلال الإسرائيلي باستمرار ضربات تستهدف مواقع للطرفين ومستودعات أسلحة وذخائر في محيط دمشق وداخل مطارات مدنية وعسكرية في مناطق متفرقة. وقتل شخصان، لم يتمكن المرصد من تحديد هوية أو جنسية أي منهما، جراء قصف إسرائيلي استهدف في العاشر من ديسمبر مستودعَ أسلحةٍ تابعا لحزب الله يقع بين مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة.

وتسببت غارات عدوانية إسرائيلية في 19 نوفمبر طالت مواقع في وسط وغرب سورية بمقتل أربعة عسكريين سوريين، وفق الإعلام الرسمي. كما قتل عسكريان وأصيب ثلاثة آخرون جراء قصف إسرائيلي في 13 نوفمبر استهدف مطار الشعيرات العسكري في وسط البلاد.