محامو الأمير أندرو يطلبون من القضاء حفظ ملف الدعوى «باعتداءات جنسية»

الأمير أندرو يلقي خطابا في بانكوك، 3 نوفمبر 2019 على هامش اجتماع لدول رابطة آسيان (أ ف ب)

حض محامو الأمير البريطاني أندرو، الثلاثاء، قاضيًا أميركيًا على حفظ دعوى مدنية ضده بتهمة ارتكاب «اعتداءات جنسية» رفعتها أميركية في نيويورك على خلفية وقائع عائدة لسنة 2001 حين كانت قاصرة.

واستند وكلاء الدفاع عن الأمير إلى اتفاق تعويض أبرم سنة 2009 بين الأميركية فيرجينيا جوفري والخبير المالي الأميركي الثرى جيفري إبستين الذي انتحر في السجن العام 2019، قائلين إن هذه التسوية «تحمي» أيضًا «متهمين محتملين» آخرين في محيط إبستين بينهم صديقه الأمير أندرو، وفق «فرانس برس».

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وقال المحامي أندرو بريتلر خلال جلسة عبر الفيديو أمام محكمة مانهاتن الفدرالية إن جوفري «تخلت عن حقها في الادعاء عليهم لدى توقيعها الاتفاق سنة 2009 وتقاضيها المال من إبستين».