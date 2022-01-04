محامو الأمير أندرو يطلبون من القضاء حفظ ملف الدعوى «باعتداءات جنسية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 يناير 2022, 06:26 مساء
الأمير أندرو يلقي خطابا في بانكوك، 3 نوفمبر 2019 على هامش اجتماع لدول رابطة آسيان (أ ف ب)

حض محامو الأمير البريطاني أندرو، الثلاثاء، قاضيًا أميركيًا على حفظ دعوى مدنية ضده بتهمة ارتكاب «اعتداءات جنسية» رفعتها أميركية في نيويورك على خلفية وقائع عائدة لسنة 2001 حين كانت قاصرة.

واستند وكلاء الدفاع عن الأمير إلى اتفاق تعويض أبرم سنة 2009 بين الأميركية فيرجينيا جوفري والخبير المالي الأميركي الثرى جيفري إبستين الذي انتحر في السجن العام 2019، قائلين إن هذه التسوية «تحمي» أيضًا «متهمين محتملين» آخرين في محيط إبستين بينهم صديقه الأمير أندرو، وفق «فرانس برس».

-  إخطار الأمير أندرو بشكوى الاعتداء الجنسي المقدمة ضده في نيويورك

وقال المحامي أندرو بريتلر خلال جلسة عبر الفيديو أمام محكمة مانهاتن الفدرالية إن جوفري «تخلت عن حقها في الادعاء عليهم لدى توقيعها الاتفاق سنة 2009 وتقاضيها المال من إبستين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تغطية خاصة | أبرز محطات برنامج هنا ليبيا خلال العام 2021
فيديو
برنامج فلوسنا | الحصاد الاقتصادي لسنة 2021
فيديو
كاركاتير خيري - بوتين وأوكرانيا
كاريكاتير
انتهت عبر «WTV».. الأخضر 1 - 0 الصداقة
رياضة محلية
قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لمباراة الأخضر والصداقة في الدوري
رياضة محلية
4 شخصيات رياضية ليبية كبيرة تنتظر العلاج والاهتمام الفوري.. والشريف: لا وقت ...
رياضة محلية
طرق علاج تأثيرات «كورونا» بعيدة المدى
طب وصحة
إردوغان يزور السعودية في فبراير بعد سنوات من التوتر بين الرياض وأنقرة
عربى
عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية وتتسبب بإغلاق المقار الفدرالية والمدارس ...
دولى
كأس أمم أفريقيا: نجوم الدوري الإنجليزي يستعدون لبطولة جدلية
رياضة عالمية
انتهت المباراة عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 2 - 1 التعاون» في الدوري ...
رياضة محلية
اندلاع النيران مجددا في برلمان جنوب أفريقيا بعد السيطرة عليها
دولى
السعودية تسجل 1700 إصابة بـ«كوفيد» للمرة الأولى منذ 6 أشهر
عربى
السايح يطلب تعديل بعض القوانين وصياغة أخرى داعمة لقانون الانتخابات الحالي
ليبيا
السايح: لا ضغوط خارجية لتأجيل الانتخابات.. واستقبال السفراء بغرض فني
ليبيا
أسبوع «عصيب» للأمير أندرو في قضية الاتهامات الجنسية
منوعات
السايح: لاحظنا عدم صحة الشهادات العلمية والتزكيات لمرشحين لانتخابات النواب
ليبيا
السايح: وافقنا على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بعد التشاور مع نواب ورئاسة ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

6 نصائح لحل مشكلة رائحة البنزين بالسيارة