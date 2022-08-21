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الجفاف مسؤول عن نفوق عشرات البقر في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 11:45 صباحا
الجفاف مسؤول عن نفوق عشرات البقر في إيطاليا
صورة غير مؤرخة تظهر أبقارا نافقة في شمال غرب إيطاليا، نشرها معهد التجارب الحيوانية، 18 أغسطس 2022 (أ ف ب)
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خلص عالم إيطالي إلى أن حالات نفوق حوالي خمسين بقرة في أوائل أغسطس بشمال غرب إيطاليا جراء التسمم ببراعم نبتات السرغوم (ذرة رفيعة)، قد تكون ناتجة عن موجة الجفاف الحالية.

ففي السادس من أغسطس، أصيبت 50 بقرة من سلالة منطقة بييمونتي الإيطالية بمزرعة في سوماريفا ديل بوسكو قرب تورينو، بالتسمم الحاد بمادة الدرهين الموجودة طبيعيا في براعم الذرة الرفيعة الصغيرة، ولكن ليس بتركيز مرتفع بالقدر الذي رُصد في العينات المأخوذة من الموقع، وفق «فرانس برس».

وقال الطبيب البيطري بمعهد التجارب الحيوانية في بييمونتي وليغوريا ووادي أوستا ستيفانو جيانتين «نشتبه في أن يكون الجفاف مسؤولا عن وجود كمية كبيرة جدا من مادة الدرهين في نباتات الذرة الرفيعة».

وتُعتبر الذرة الرفيعة واحدة من النباتات السيانوجينية التي تسبب حالات تسمم خطيرة للغاية مع تطور فائق السرعة (خلال أقل من ساعة).

وتَظهر الأعراض بسرعة كبيرة (10 إلى 15 دقيقة بعد الابتلاع)، وتحدث الوفاة في غضون 15 إلى 30 دقيقة بعد الاضطرابات التنفسية والعصبية والعضلية، مصحوبة برعشات وتشنجات.

غير طبيعية
والدرهين مادة سامة للحيوانات موجودة في الذرة الرفيعة، خصوصا في النباتات الصغيرة التي تستخدمها كوسيلة للدفاع عن النفس ضد الحيوانات العاشبة، إذ أنها عندما تتحلل في جوف الحيوانات المجترة، تطلق مادة سيانيد الهيدروجين. لكن ستيفانو جيانتين يؤكد أنه «في العادة لا يؤدي ذلك إلى الموت».

ولكن في براعم الذرة الرفيعة المأخوذة من مزرعة بسوماريفا ديل بوسكو، أظهرت التحليلات أن تركيز مادة الدرهين بلغ 10717 ميليغراما في الكيلوغرام، وهي كمية اعتبرها جيانتين «غير طبيعية بتاتا». وتعود نسبة التركيز المرتفعة هذه إلى الإجهاد المائي الناتج عن الجفاف الذي أثر على إيطاليا وأوروبا بشكل عام، بحسب التحليلات الأولى.

ولدى الحيوانات التي نفقت في مزرعة سوماريفا، كانت كمية سيانيد الهيدروجين تفوق 900 ميليغرام في الكيلوغرام، في حين أن الجرعة التي تزيد على 700 ميليغرام في الكيلوغرام تُعتبر قاتلة للماشية.

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