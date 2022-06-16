Atwasat

جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 11:45 صباحا
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
جناح الذكاء الصناعي التابع لشركة «غوغل» خلال مؤتمر سنوي عن هذا الموضوع في شنغهاي (أ ف ب)
alwasat radio

هل تتجه تقنيات الذكاء الصناعي إلى أن تصبح «واعية»؟ أقيل أحد مهندسي «غوغل» من وظيفته لتأكيده ذلك، مما أثار جدلا خارج سيليكون فالي في شأن هذا الموضوع الذي لم يعد مجرّد خيال علمي.

وفي التفاصيل أن الموظف بلاك لوموان كتب في مقال نُشر على موقع «ميديوم» في نهاية هذا الأسبوع، أن «لمدا» (LaMDA)، وهو برنامج معلوماتي من «غوغل» مخصص لإنشاء روبوتات للمحادثة (chatbots)، «يتمتع بوضوح تام في شأن ما يريده وما يعتبره حقوقه كشخص»، وفق «فرانس برس».

وقوبل هذا الرأي بردود فعل واسعة النطاق، سواء من شركة التكنولوجيا العملاقة أو من الأوساط العلمية، تراوحت بين حدّين، أسوأهما وصفه بأنه سخيف، وأحسنهما رأى أنه سابق لأوانه. فالبرامج القائمة على تعلم الآلة (أو ما يعرف بـ«ماشين ليرنيننغ») «مدربة» على أساس مجموعة بيانات تتناول مفاهيم الوعي أو الهوية، وهي بالتالي قادرة على إعطاء انطباع وهمي مضلل.

وأشارت الأستاذة سوزان شنايدر إلى أن «البرامج التي يمكنها الوصول إلى الإنترنت تستطيع الإجابة عن أي سؤال»، إلا أن هذا الواقع لا يجعلها تتمتع بصدقية. غير إن شنايدر التي أسست مركز أبحاث في جامعة «فلوريدا أتلانتيك»، لا تؤيد العقوبات المفروضة على مهندس «غوغل». وهي لاحظت أن «غوغل» ميّالة إلى «محاولة تجاهل القضايا المتعلقة بالأخلاقيات» مع أن «ثمة حاجة إلى مناقشات عامة حول هذه الموضوعات الشائكة»، بحسب رأيها.

وقال الناطق باسم «غوغل» براين غابرييل «تحادث مئات الباحثين والمهندسين مع لمدا، لكنّ أيا منهم، على حد علمنا، لم يطالعنا بهذه التأكيدات، ولا أعتبر أن لبرنامج لمدا طابعا بشريا كما فعل بلايك».

قوة الخيال
وذكّر أستاذ الفلسفة في جامعة تورنتو الكندية مارك كينغويل بأن فكرة الكيان غير البشري الذي تُبعث فيه الحياة «موجودة في خيالنا»، من بينوكيو إلى فيلم «هير» (قصة علاقة رومانسية مع روبوت محادثة). واعتبر أن «من الصعب تاليا تحديد المسافة التي تفصل بين ما نتخيله ممكنا وبين ما هو قائم فعلا».

ودرجت العادة على تقييم الذكاء الصناعي وفقا لاختبار تورينغ، فإذا أقام مَن يُجري الاختبار محادثة مع جهاز كمبيوتر من دون أن يدرك أنه لا يتحدث إلى إنسان، تكون الآلة قد «نجحت». لكن «تحقيق ذلك سهل جدا على الذكاء الصناعي في سنة 2022»، بحسب كينغويل.

ربع قرن على بدء صراع الآلة والإنسان

الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الصناعي والصين تلاحقها

وقالت الخبيرة في لغويات الكمبيوتر إميلي بندر «عندما نجد أمامنا سلسلة من الكلمات في لغة نتحدثها.. نعتقد أننا ندرك الروح التي تولد هذه الجمل»، حتى أن العلماء قادرون على إعطاء شخصية لبرنامج ذكاء صناعي.

وأوضح أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة نورث كارولاينا شاشانك سريفاستافا أن «من الممكن مثلا جعل الذكاء الصناعي أشبه بشخص عصابي» من خلال تدريبه على المحادثات التي قد يجريها شخص مكتئب.

وفي حال دمج روبوت المحادثة بروبوت ذي شكل بشري وتعبيرات وجه فائقة الواقعية، أو إذا كان البرنامج يكتب قصائد أو يؤلف موسيقى، كما هي حال بعض البرامج راهنا، فإن حواسنا البيولوجية تنخدع بسهولة.

وقالت إميلي بندر «نحن نسبح في الضجيج الإعلامي الذي يتناول الذكاء الصناعي». وأضافت أن «الكثير من المال يُستثمر في هذا المجال. لذا يشعر الموظفون في هذا القطاع بأنهم يعملون على شيء مهم وحقيقي وليست لديهم بالضرورة المسافة اللازمة» للحكم على الأمور.

خير الإنسانية
كيف يمكننا إذن أن نحدد على وجه اليقين ما إذا كان الكيان الصناعي قد أصبح يتمتع بمشاعر ووعي؟ قالت سوزان شنايدر «إذا نجحنا في استبدال الأنسجة العصبية بشرائح إلكترونية، فسيكون ذلك علامة على أن الآلات يمكن أن تكون واعية».

تابعت سوزان من كثب التقدم الذي أحرزته شركة «نورالينك» الناشئة التي أسسها إيلون ماسك لتصنيع غرسات الدماغ للأغراض الطبية ولكن أيضا «لضمان مستقبل البشرية كحضارة بالنسبة إلى الذكاء الصناعي»، على ما أوضح رئيس «تيسلا». وبالتالي ينتمي الملياردير بدوره إلى رؤية تتخوف من إمكان أن تؤول السيطرة إلى آلات تتمتع بقدرات فائقة.

إلا أن مارك كينغويل رأى أن العكس هو الصحيح. فإذا ظهر ذات يوم كيان مستقل قادر على إتقان لغة، وعلى «التحرّك من تلقاء نفسه ضمن بيئة معينة»، ولديه تفضيلات ونقاط ضعف، «سيكون من المهم عدم اعتباره عبدا.. والعمل على حمايته».

ربما لم يتمكن بلايك لوموان من إقناع أحد بأن برنامج «لمدا» يتمتع بالوعي، لكنه أشعل مجددا النقاش الذي بات يتخذ أكثر فأكثر طابعا سياسيا، وأصبح ينظر إليه بدرجة أقل على أنه خيالي.

ماذا يريد «لمدا»؟ أجاب المهندس المقال «إنه يريد من غوغل أن تضع مصلحة الإنسانية أولا، وأن يتم الاعتراف به كموظف وليس كملكية لشركة غوغل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة

273 حادث سير لسيارات «تيسلا» الذاتية القيادة
الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز

الإعلان عن كرة الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز
شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» تستنزف مواردها

شاهد في «اقتصاد بلس»: بسبب عجزها عن إدارة الأموال المجمدة.. «الليبية للاستثمار» ...
الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات النفط

الدبيبة: «المركزي» يحتفظ بنحو 50 مليار دولار احتياطات ويمكننا الصمود مع إغلاقات ...
«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي

«المسابقات» تتخذ جملة من الإجراءات في مباراة الديربي
بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة الثالثة على التوالي

بالفيديو.. فرحة داخل صفوف المنتخب الفلسطيني بعد التأهل إلى كأس آسيا للمرة ...
إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»

إصابة كبير المستشارين الصحيين للرئيس الأميركي بفيروس «كورونا»
الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي لهذه الأسباب

الدبيبة لـ«جون أفريك»: حتى لو تولى باشاغا حكومة جديدة لن يكون هناك قانون انتخابي...
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش ملف الديربي بين الأهلي طرابلس والاتحاد
بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي

بعدما تأكدت من وفاته.. المحكمة الجنائية الدولية توقف ملاحقة محمود الورفلي
ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟

ماذا بعد إقرار مجلس النواب الميزانية العامة للعام 2022؟
ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا

ألمانيا تعلق على قرار «غازبروم» خفض شحناتها من الغاز إلى أوروبا
كاركاتير خيري - النفط الليبي!

كاركاتير خيري - النفط الليبي!
السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»

السعودية تصادر ألعابا بألوان قوس قزح لمكافحة «المثلية الجنسية»
الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. والإعلان الرسمي السبت المقبل

الأوجلي: الجزائر وتونس الأقرب لاستضافة دوري التتويج الليبي عن مصر والمغرب.. ...
«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري

«استئناف طرابلس» تقضي بعدم الاختصاص في «قضية سجن أبوسليم» وتحيلها للقضاء العسكري
بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية

بالفيديو .. منتخب إنجلترا يسقط أمام المجر بنتيجة قاسية في دوري الأمم الأوروبية
المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى المناهج

المفوضية الأوروبية تقدم تمويلا للسلطة الفلسطينية بعد إصلاح التعليم ومحتوى ...
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حملة لحماية الفقمة المتوسطية
حملة لحماية الفقمة المتوسطية
فقدان قمرين صناعيين تابعين لـ«ناسا»
فقدان قمرين صناعيين تابعين لـ«ناسا»
إطلاق «أكاديمية ميتافيرس» هذا العام
إطلاق «أكاديمية ميتافيرس» هذا العام
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»
القرش الأبيض الكبير استفاد من انقراض «ابن عمه»...
سيّاح محمية لوانغو يساهمون في حماية غوريلا السهول
سيّاح محمية لوانغو يساهمون في حماية غوريلا السهول...
«القتل الرحيم» لحوت في نهر السين
«القتل الرحيم» لحوت في نهر السين...
نفوق فيلة سومطرية حامل.. واشتباه بتسمم
نفوق فيلة سومطرية حامل.. واشتباه بتسمم...
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك
أبوظبي تحظر استخدام أكياس البلاستيك...
المزيد
«يوتيوب شورتس» تنافس «تيك توك» بـ1.5 مليار مستخدم
«يوتيوب شورتس» تنافس «تيك توك» بـ1.5 مليار مستخدم...
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»
جدل متجدد في شأن الذكاء الصناعي «الواعي»...
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها لمشاكل صحية
الخصائص المميزة لكلاب البولدوغ الإنجليزية تزيد احتمال تعرضها......
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر
«إنستغرام» تتيح للأهل الرقابة على حسابات أبنائهم القصَّر...
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة
«غايا» يكشف أسرارا مذهلة عن مجرة درب التبانة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط