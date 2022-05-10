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ربع قرن على بدء صراع الآلة والإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 10:19 صباحا
ربع قرن على بدء صراع الآلة والإنسان
محبو لعبة الشطرنج يشاهدون بطل العالم في اللعبة غاري كاسباروف على شاشة التلفزيون قبيل انطلاق إحدى المباريات ضد كمبيوتر «ديب بلو» في 11 مايو 1997 (أ ف ب)
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يرى المتخصص في الذكاء الصناعي، فيليب روليه، أن فوز كمبيوتر «ديب بلو» على بطل الشطرنج غاري كاسباروف في 1997، شكل حدثا «مدهشا من الناحية الثقافية»، لكنه «كان مجرد نجاح جيد من الجانب التكنولوجي».

ويوضح المشارك في تأسيس «أرتيفاكت»، وهي شركة متخصصة في الاستشارات والتطوير التكنولوجي في هذا المجال يعمل فيها 800 موظف، أن نجاح «ديب بلو» لم يمثل ضمنيا سوى فوز لـ«القوة المتوحشة».

وتحقق الآلة نجاحات في الشطرنج بفضل قوتها الحاسوبية الهائلة التي تتيح لها تحديد كل الاحتمالات المرتبطة بتطورات اللعب خلال مباراة، واستنتاج النقلات التي تتيح الفوز، وفق «فرانس برس».

 التعلم الآلي 
لكن الثورة الفعلية تتمثل في ما يتم تطويره حاليا داخل المختبرات والذي يشمل التعلم الآلي (أو التلقائي) والشبكات العصبية الصناعية التي أحرزت تقدما كبيرا للذكاء الصناعي خلال العقد الماضي.

وفي حين أتقن «ديب بلو» لعبة الشطرنج بفضل بنية كاملة من القواعد المنطقية طورها البشر فيه، تتولى الآلات الجديدة بنفسها وضع قواعدها الخاصة ضمن فترة تعلم تستوعب خلالها كميات هائلة من البيانات.

ويقول فيليب روليه إن ما يحدث يشكل «انتقالا من البرمجة المفروضة إلى البرمجة بالتعلم».

وتأثير البرمجة بالتعلم في الألعاب بالغ الأهمية، إذ ألحقت الخوارزمية «ألفاغو» التابعة لشركة «ديب مايند» والقائمة على التعلم الآلي الهزيمة العام 2017 بأفضل لاعب في العالم، الصيني كي جي.

وأوضح النائب الفرنسي وعالم الرياضيات سيدريك فيلاني الذي أعد تقريرا تأسيسيا عن الذكاء الصناعي العام 2018 أن الهزيمة التي أُلحقت بالبشر جراء ابتكار «ألفاغو» برهنت أن «الإنسان أقل براعة مما كان يعتقد. وتبين أن بعض تفاصيل الخوارزمية التي اعتُقد بداية أنها كانت بمثابة أخطاء أولية تشكل في الواقع إنجازات مهمة جدا».

وأكدت الشركة الفرنسية الناشئة «نوكاي» أخيرا أن الآلات أصبحت قادرة حاليا حتى على إلحاق الهزيمة بالبشر ضمن ألعاب موجودة في عوالم غامضة مثل لعبتي البوكر والبريدج.

وتتخطى هذه التطورات البالغة الأهمية عالم الألعاب إذ لم يعد أمام الجهاز إنجازات كثيرة لتحقيقها.

الذكاء الصناعي
ويشير رئيس الأبحاث المتعلقة بالذكاء الصناعي لدى شركة «ميتا» وأحد أبرز مؤسسي الذكاء الصناعي الحديث يان لوكون لوكالة فرانس برس إلى أن الذكاء الصناعي حقق خلال السنوات الفائتة «تقدما مذهلا شكل مفاجأة كبيرة» له.

ويضيف «نحن قادرون حاليا» على السماح لإحدى الآلات «بترجمة أي لغة إلى أخرى ضمن مجموعة تضم مئتي لغة» أو «الحصول على شبكة عصبية واحدة تحوي نحو مئة لغة».

لكن الآلات لا تزال تصطدم بعقبات.

ويتابع «إن إمكانية إجراء حوار ممتع مع GPT3، وهو منشئ نصوص طورته شركة «أوبن آي أي» الناشئة لصاحبها الملياردير إيلون ماسك، لا تعني أن البرنامج «سيوفر مساعدة لنا في الحياة اليومية».

ويرى يان لوكون أن الخطوة الناقصة في تطوير هذا المساعد الافتراضي وفي تصنيع سيارة مستقلة فعليا، تتمثل في الوصول إلى «أسلوب تعلم ذاتي شامل»، حسب «فرانس برس»..

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ويضيف «كنا نضع جهاز الكمبيوتر أمام مئتي ساعة من عرض مقاطع الفيديو، ليتوصل من خلال هذه الخطوة إلى نوع من «فهم العالم» و«حسن الإدراك»، وهذا ما يسمح له بعد ذلك في الوصول إلى قدرات تعلم «شبيهة بتلك التي نلاحظها لدى الحيوانات والبشر».

ويعرب الباحث عن اقتناعه بأن الآلات ستصل يوما ما إلى «قدرة واسعة على التعلم، وستكون قادرة على تعلم كل ما يتعلمه البشر، مع تمتع بقدرات فائقة في معظم الحالات».

ويضيف «لكن متى سنصل إلى هذه المرحلة؟ إن الجواب غير واضح».

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