Atwasat

زرع نبتة في تربة مستخرجة من القمر.. للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 03:22 مساء
زرع نبتة في تربة مستخرجة من القمر.. للمرة الأولى
نبتة رشاد أذن الفأر نمت بعد زرعها في تربة مستخرجة من القمر في أحد مختبرات فلوريدا الأميركية في 5 مايو 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

للمرة الأولى، تمكن العلماء من زرع نباتات في بضع غرامات من تربة مأخوذة من القمر، أحضرها قبل عقود رواد فضاء.

ويعزز هذا النجاح الآمال في أن يصبح من الممكن يوما ما زرع نباتات على القمر مباشرة، ما سيوفر على المستكشفين المستقبليين كمية كبيرة من الأدوات الباهظة الثمن لأخذها في رحلاتهم الفضائية الأطول والأبعد، وفق «فرانس برس».

ولا يزال يتعين القيام بأبحاث وأعمال كثيرة قبل التوصل إلى الزرع على القمر، على ما أظهرت دراسة أعدها باحثون من جامعة فلوريدا ونُشرت الخميس في مجلة «كوميونيكيشنز بايولودجي».

أهداف ناسا الاستكشافية
علق رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون على الدراسة في بيان اعتبر فيه إن «هذه الدراسة مهمة لأهداف ناسا الاستكشافية البشرية الطويلة الأمد»، مضيفا «سنحتاج إلى استخدام الموارد الموجودة على القمر والمريخ لتطوير مصادر غذاء خاصة برواد الفضاء المستقبليين الذين سيعيشون في الفضاء».

واستخدم الباحثون خلال دراستهم 12 غراما فقط من التربة القمرية (ما يوازي بضع ملاعق صغيرة) جُمعت من أماكن مختلفة على القمر خلال رحلات أبولو 11 و12 و17.

ووضعوا في أوانٍ صغيرة جدا نحو غرام من التربة (تسمى الريغوليث) وأضافوا إليها الماء ثم البذور، وكانوا يضيفون بشكل يومي محلولا مغذيا.

واختيرت نبتة رشاد أذن الفأر للزرع لأنها تنمو بسهولة ولأن دراسات عدة أجريت عليها، إذ ان شيفرتها الجينية وكيفية تفاعلها ضمن بيئات معادية وصولا إلى الفضاء، عاملان معروفان.

 تربة القمر
في الوقت نفسه، زرعت بذور في تربة خاصة بالأرض بالإضافة إلى زرع أخرى في عينات تحاكي تربة القمر والمريخ، وذلك بهدف استخدامها للمقارنة مع البذور المزروعة في تربة القمر. وبعد يومين، نبتت البذور المزروعة في التربة القمرية.

وقالت معدة الدراسة الرئيسية، أنا-ليزا بول، في بيان إن «النباتات كلها، سواء تلك المزروعة في التربة القمرية أو في عينات المراقبة، بدت متشابهة حتى اليوم السادس».

لكن بعد تلك الفترة، أصبحت النباتات المزروعة في التربة القمرية تنمو بشكل أبطأ وظهرت فيها جذور رفيعة.

وبعد عشرين يوما، قطف العلماء النباتات ودرسوا حمضها النووي، فوجدوا أن النباتات القمرية استجابت بالطريقة نفسها التي تتفاعل فيها ضمن بيئات معادية كزرعها مثلا في تربة تحوي نسبة كبيرة من الأملاح أو المعادن الثقيلة.

- «ناسا»: تصليحات جديدة على الصاروخ المخصص للعودة إلى القمر

ويعتزم العلماء مستقبلا إجراء أبحاث لمعرفة أي وسائل تجعل البيئة المعادية أكثر ملائمة للنبات.

وتستعد ناسا للعودة إلى القمر في إطار برنامج «أرتيميس» بهدف السعي إلى إقامة وجود بشري مستدام عليه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس

كيلليني يؤكد رحيله عن يوفنتوس
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا

كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»

لودريان يؤكد وجود «وحدة قوية جدا» في مجموعة السبع لدعم أوكرانيا «حتى النصر»
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة

كاركاتير حليم - شيرين أبوعاقلة .. اغتيال الحقيقة
دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف

دورة روما: خروج نادال من ثمن النهائي على يد شابوفالوف
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية

ليبيا تتوج اليوم بذهبيتين في الكرة الحديدية
اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي

اعتقال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي
وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا بسويسرا

وكالة «نوفا» الإيطالية تعلن انطلاق مشاورات جديدة بشأن العملية السياسية في ليبيا ...
اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات

اليورو يتراجع أمام الدولار إلى أدنى مستوى منذ 5 سنوات
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي

خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات

الخطوط الليبية تعلن استئناف رحلاتها من «معيتيقة» إلى طبرق وسبها وغات
مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر

مع استمرار حربها ضد أوكرانيا.. دراغي: روسيا لم تعد تلك التي لا تقهر
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
إعلان موعد كشف الصور الأولى لتلسكوب «جيمس ويب»
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
«أبل» تطوي صفحة «آي بود»
«أبل» تطوي صفحة «آي بود»
الابيضاض يطول 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
الابيضاض يطول 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
«غوغل» تطلق ساعتها الذكية «بيكسل ووتش»
«غوغل» تطلق ساعتها الذكية «بيكسل ووتش»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض
4 رواد فضاء يعودون إلى الأرض...
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء
قانون كندي لمعاقبة المجرمين في الفضاء...
موت بحيرة ساوة العراقية بفعل الأنشطة البشرية والتغير المناخي
موت بحيرة ساوة العراقية بفعل الأنشطة البشرية والتغير المناخي...
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية
خطر يهدد طحالب البوزيدونيا على السواحل التونسية...
أدوات «جيمس ويب» تبدأ استكشاف تاريخ الكون
أدوات «جيمس ويب» تبدأ استكشاف تاريخ الكون...
المزيد
زرع نبتة في تربة مستخرجة من القمر.. للمرة الأولى
زرع نبتة في تربة مستخرجة من القمر.. للمرة الأولى...
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا
كشف أول صورة للثقب الأسود في مجرتنا...
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر التسونامي
خوارزمية جديدة بالذكاء الصناعي قد تحمي العالم من مخاطر ......
«غوغل» تطلق ساعتها الذكية «بيكسل ووتش»
«غوغل» تطلق ساعتها الذكية «بيكسل ووتش»...
الابيضاض يطول 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا
الابيضاض يطول 91% من الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط