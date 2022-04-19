Atwasat

«ناسا»: تصليحات جديدة على الصاروخ المخصص للعودة إلى القمر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 11:45 صباحا
«ناسا»: تصليحات جديدة على الصاروخ المخصص للعودة إلى القمر
المبنى المخصص للتجميع في مركز كينيدي التابع لـ«ناسا» في ولاية فلوريدا (أ ف ب)
alwasat radio

من المقرر أن يعاد صاروخ «إس إل إس» العملاق الذي تعتزم وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إرساله إلى القمر للمبنى المخصص لتجميعه بغية إجراء التعديلات اللازمة عليه بعد فشل الاختبار الأول له على منصة إطلاقه في فلوريدا، وبات من شبه المؤكد تاليًا أن يُرجأ انطلاق مهمته الأولى إلى الصيف.

وبذلت فرق عمل «ناسا» محاولات عدة لإنجاح هذا الاختبار في مركز كينيدي للفضاء لكنها واجهت مجموعة مشكلات حدت بها إلى اتخاذ قرار بإدخال الصاروخ إلى حظيرته في انتظار تنظيم اختبار عام نهائي جديد له، وفق «فرانس برس».

ومن أبرز التصليحات المطلوبة تغيير صمّام معطّل، وهي مهمة يتعذر إجراؤها فيما الصاروخ على قاعدة الإطلاق.

كذلك تبيّن خلال العمليات الأخيرة لملء الطبقة الرئيسية بالهيدروجين السائل أن ثمة تسربًا تنبغي معالجته.

وقال المسؤول عن تطوير أنظمة الاستكشاف في «ناسا» توم ويتماير في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن رصد «هذا النوع» هذه المشاكل مألوف «عند خضوع أي نظام إطلاق جديد لهذه العملية للمرة الأولى». وأكد أن «الصاروخ نفسه يعمل بصورة جيدة جدًا، لكنّ العمليات في غاية التعقيد».

ويلحظ اختبار «إس إل إس» تنفيذ كل مراحل الاستعدادات الآيلة إلى الإطلاق، من ملء خزانات الوقود إلى العد العكسي الأخير الذي يتوقف مباشرة قبل تشغيل المحركات.

- «ناسا» تكشف خطة محدثة لبرنامج العودة إلى القمر

وأشارت مديرة إطلاق «أرتيميس» تشارلي بلاكويل تومسون إلى أن «ناسا» لم تحدد بعد موعد إجراء اختبار جديد، لكنها أوضحت أن التصليحات في مبنى التجميع ستستغرق أسابيع عدة على الأقل. ويطلق اسم «أرتيميس» على البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر.

وستكون «أرتيميس 1» أول رحلة لصاروخ «إس إل إس» الذي تأخر تصميمه وتصنيعه سنوات. وسيدفع «إس إل إس» الكبسولة «أوريون» إلى المدار القمري، قبل أن يعود إلى الأرض، لكنّ أي رائد فضاء لن يشارك في هذه الرحلة. وسيتم تحديد موعد إطلاق مهمة «أرتيميس 1» في ختام الاختبار العام النهائي.

وكان من الممكن أن يحصل ذلك في مطلع يونيو، لكنّ الالتزام بهذا الموعد بات صعبًا جدًا، بحسب ويتماير، بسبب المشاكل التي واجهت الاختبار.

وتقع المواعيد الجديدة الممكنة للإقلاع، والتي تحدد بناء على اعتبارات عدة أهمها موقع الأرض والقمر، ما بين 29 يونيو و12 يوليو، أو ما بين 26 يوليو و9 أغسطس.

وسبق أن أرجئ الإقلاع الذي كان مقررًا أصلًا في نهاية 2021 مرات عدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي

«ليفربول Vs مانشستر يونايتد».. قمة من أجل خطف الصدارة أو تقديم خدمة جليلة للسيتي
برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما

برشلونة يسقط أمام قادش.. ويكرر رقما سلبيا غائبا منذ 19 عاما
«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو

«نشعر بألمك».. مانشستر يونايتد يواسي كريستيانو رونالدو
في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد

في بيان حزين.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة مولوده الجديد
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس

قبل جولة الإعادة مع ماكرون.. فرنسا تحقق في اتهامات لمارين لوبان بالاختلاس
برنامج «كتب ليبية» (5)

برنامج «كتب ليبية» (5)
خلونا نحلموا (الحلقة 5)

خلونا نحلموا (الحلقة 5)
مسلسل «شن الحكاية» (5)

مسلسل «شن الحكاية» (5)
مسلسل «هذا هو» (3)

مسلسل «هذا هو» (3)
الكاسا (الحلقة 3)

الكاسا (الحلقة 3)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (3)
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
أداة جديد لتطبيق «واتساب».. تعرف إليها
تعدين العملات المشفرة بالطاقة الشمسية
تعدين العملات المشفرة بالطاقة الشمسية
أزمة وتراجع في سوق الـ«إن إف تي»
أزمة وتراجع في سوق الـ«إن إف تي»
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
الصبار عرضة للانقراض بسبب الاحترار المناخي
الصبار عرضة للانقراض بسبب الاحترار المناخي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم
في المغرب.. النحل يهجر أقدم مزرعة جماعية لتربيته بالعالم...
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947
فرنسا شهدت الليلة الأدنى حرارة خلال أبريل منذ 1947...
البراكين على كوكب بلوتو.. من جليد
البراكين على كوكب بلوتو.. من جليد...
%10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021
%10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021...
ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري في إحدى محميات إندونيسيا
ولادة نادرة لوحيد قرن سومطري في إحدى محميات إندونيسيا...
المزيد
«ناسا»: تصليحات جديدة على الصاروخ المخصص للعودة إلى القمر
«ناسا»: تصليحات جديدة على الصاروخ المخصص للعودة إلى القمر...
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية
حيلة لسماع رسائل «واتساب» بسرية...
التطور البشري تأثر بعوامل فلكية أدت إلى تغيرات مناخية
التطور البشري تأثر بعوامل فلكية أدت إلى تغيرات مناخية...
الصبار عرضة للانقراض بسبب الاحترار المناخي
الصبار عرضة للانقراض بسبب الاحترار المناخي...
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط