أعداد النسور الصلعاء تتزايد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 03:08 مساء
صورة لنسر أصلع ذي رأس أبيض التقطت خلال مسابقة للغولف في بونتي فيدرا بيتش، فلوريدا، 15 مارس 2019 (أ ف ب)

أعلنت زارة الداخلية الأميركية أن أعداد طيور النسر الأصلع ذات الرأس الأبيض، رمز الولايات المتحدة، ازدادت أربع مرات منذ 2009.

وأشارت الوزارة، المكلفة بحماية المساحات الطبيعية على الأراضي الأميركية، إلى أن أعداد هذه النسور المدرجة حتى 2007 على قائمة الأجناس المحمية والتي كانت «على شفير الانقراض»، ارتفعت بفضل «حظر مبيد دي دي تي الحشري» والجهود المبذولة لحفظ هذا الجنس من الطيور الجارحة.

وباتت الولايات المتحدة تضم 71500 زوج من هذه النسور التي ترمز منذ قرون للبلاد، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وفي 1963، وصلت أعداد النسور الصلعاء إلى أدنى مستوياتها مع 417 زوجًا فقط موزعة على 48 ولاية.

وقالت مارتا وليامز، المديرة المساعدة للهيئة الأميركية للأسماك والحياة البرية، التي نشرت التقرير بشأن النسر الأصلع: «هذا من أكثر النجاحات المعروفة على الإطلاق على صعيد الحفظ».

وعلقت وزيرة الداخلية الجديدة ديب هالاند على التقرير، قائلة: «أظن أننا أمام فرصة تاريخية لحماية بيئتنا وأسلوب حياتنا للأجيال المقبلة. لكن لن نتمكن من إنجاز أمور كبرى إلا إذا عملنا معًا».

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