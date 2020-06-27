مسابقة لتصميم مرحاض «قمري» والجائزة 20 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 27 يونيو 2020, 10:31 صباحا

وجهت «ناسا» دعوة إلى المبتكرين لتطوير مرحاض يعمل في الجاذبية القمرية، في مركبة فضائية مستقبلية على سطح القمر.

وتخطط وكالة الفضاء الأميركية للعودة إلى القمر بحلول العام 2024، في إطار مهمة «أرتميس»، حسب «فرانس برس».

وسيحصل التصميم الفائز على عشرين ألف دولار، فيما سيكافأ التصميم الثاني بـعشرة آلاف دولار والتصميم الثالث خمسة آلاف دولار. كما يتم أيضا تشجيع الأولاد دون سن 18 عاما، على التقدم في فئة «الصغار».

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وكتبت ناسا الخميس: «يأمل هذا التحدي في اجتذاب أساليب جديدة ومختلفة بشكل جذري لمشكلة التقاط المخلفات البشرية واحتوائها».

ويجب أن يكون المرحاض قادرا على العمل في ظل جاذبية القمر، التي تبلغ سدس جاذبية الأرض تقريبا. ويجب ألا يشغل أكثر من 0,12 متر مكعب وأن يعمل بمستوى ضوضاء أقل من 60 ديسيبل وهو ما يعادل تقريبا مروحة تهوية المرحاض على الأرض.

والأهم من ذلك كله، يجب أن يكون قادرا على جمع البول والبراز في وقت واحد بحيث يستوعب لترا من البول و500 غرام من البراز الذي قد يكون على شكل إسهال.

ويضاف إلى المواصفات السابقة، أنه يجب أن يكون قادرا على التعامل مع ما يصل إلى 114 غراما من دم الحيض لكل طاقم يوميا و«تكون عمليات تنظيفه وصيانته سهلة».

وأشار المؤلف كريغ نيلسون في كتابه «روكيت من» إلى أنه خلال مهمات أبولو، قذف البول إلى الفضاء حيث «تجمد وتحول إلى كريستال جليدي لامع». وترك رواد الفضاء أيضا أكياسا من المخلفات على سطح القمر قالت ناسا إنها تأمل في يوم من الأيام في دراسة علامات على الحياة.

والموعد النهائي للتقدم إلى المسابقة هو 17 أغسطس، و«ستمنح نقاط إضافية للتصاميم التي يمكنها التقاط القيء دون تطلب أفراد الطاقم وضع رأسه في المرحاض».

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