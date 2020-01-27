تحذير بريطاني من «كارثة عالمية» تخلفها حرائق أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 27 يناير 2020, 10:55 صباحا
صورة مؤرخة في 6 يناير 2020 تظهر سيارات محترقة جراء الحرائق التي تجتاح أستراليا في نيو ساوث ويلز (أ ف ب)

حذرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية (ميت) من أن الحرائق التي تجتاح أستراليا ستساهم في تسجيل مستويات قياسية من تركيز ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر أحد أسباب ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وثاني أكسيد الكربون هو أحد غازات الدفيئة الرئيسية، التي تساهم في ظاهرة التغير المناخي ويقاس تركيزه في الغلاف الجوي بأجزاء في المليون، حسب «فرانس برس».

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية أنه من المتوقع أن تكون زيادة هذا التركيز، في العام 2020 واحدة من الأعلى، منذ بداية تسجيل هذه النسب في العام 1958 من قبل مرصد «ماونا لاو» في جزيرة هاواي الأميركية.

وبالتالي، من المتوقع تسجيل مستوى قياسي في مايو، بمعدل 417 جزءا في المليون، وبمتوسط 414.2 جزء في المليون على مدار العام.

كذلك، من المتوقع أن يصل متوسط الزيادة إلى 2.74 جزء في المليون، أي بزيادة 10% على الزيادة التي سجلت في العام 2019.

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ويعزى حوالي 20% من هذه الزيادة المتوقعة إلى عواقب الحرائق الأسترالية وفقا للهيئة البريطانية، التي تستند في حساباتها إلى «قاعدة بيانات انبعاثات الحرائق العالمية» الممولة خصوصا من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

ووفقا للأمم المتحدة، يجب أن تنخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 7.6% سنويا وصولا إلى العام 2030 من أجل الحد من ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية. لكن منذ توقيع اتفاق باريس في أواخر العام 2015، استمرت الانبعاثات العالمية في الارتفاع.

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