عالم مصري يخلد اسم رئيسة وزراء نيوزيلندا بـ«نملة»

رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أديرن (بوابة الوسط)

نظم العالم المصري، مصطفى شرف مع فريق بحثه من قسم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة في جامعة الملك سعود، بالتعاون مع اثنين من أبرز علماء الحشرات السعوديين، الدكتور عبدالرحمن بن سعد الداود، والدكتور هذال بن محمد آل ظافر، رحلة استكشافية هي الأولى من نوعها إلى منطقة ظفار (صلالة) بسلطنة عمان، لاستكشاف أنواع النمل التي تقطن المنطقة.

وخلال الرحلة التي امتدت لما يقرب من عشرة أيام نجح العلماء في جمع مئات العينات من أنواع النمل والحشرات المختلفة، لمعرفة ما تتميز به هذه المنطقة الفريدة من شبه جزيرة العرب من ثروات طبيعية وتنوع حيوي.

وفي صباح أحد أيام الرحلة الاستكشافية زار الفريق العلمي منطقة تسمى عين صحلنوت، وهي إحدى البقاع المتعددة التي توجد بها عيون ماء طبيعية، وعند فحص إحدى أشجار الأكاشيا (الطلح) فوجئ شرف وفريقه بوجود نوع من النمل بدا غريباً للوهلة الأولى.

ويقول العالم المصري: «راقبته فوجدت أن جسمه ثنائي اللون ومنطقة البطن لديه لونها أصفر زاه يميل إلى اللون الذهبي، فقمت بفحصه بشكل مبدئي وتأكد لي أن هذا النوع الغريب لا يشبه أيا من أنواع النمل العربي التي تتبع نفس الجنس، الذي يدعي Crematogaster أو Acrobat ants أو النمل البهلوان».

أشجار الأكاشيا

يوضح: «أنواع هذا الجنس لها ارتباط وثيق بأشجار الأكاشيا في مختلف أنحاء العالم، حيث يقيم بعض أعشاشه في تجاويف تلك الأشجار بالمناطق الحارة والاستوائية حول العالم. ومن خلال المسح البيئي الموسع في محافظة ظفار لاحظت انتشاره على نطاق جغرافي واسع في المنطقة وتم جمع عشرات العينات».

وتابع الدكتور شرف: «وكما هو متبع من قبل علماء التنوع الحيوي وتصنيف الحشرات، قمت بتتبع أنواع الجنس المختلفة في كل مناطق العالم، لا سيما في المنطقة العربية والأفريقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبين أن هذا النوع يمثل اكتشافاً جديداً للعلم، وكما هو متبع أيضاً عند اكتشاف أنواع جديدة من الكائنات الحية ينبغي أن يقوم العلماء بإطلاق اسم علمي على هذا النوع الجديد ويكون دائماً باللغة اللاتينية».

ويكمل: «وافقت تلك الدراسة من الناحية الزمنية مجزرة كرايستشيرش البشعة، التي حدثت في نيوزيلندا وشاهدت الموقف الإنساني النبيل الذي قامت به رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أديرن، الذي عكس ضرورة فرض ثقافة والتعايش بل والتراحم بين المذاهب الدينية المختلفة حول العالم، ووقتها قررت تسمية النوع الجديد Crematogaster jacindae تكريماً لهذه السيدة».

وهجوما كرايستشيرش هما هجومان إرهابيان دافعهما سيادة البيض وكراهية الإسلام، وقعا في الجمعة 15 مارس 2019، حيث أُطلقت النيران داخل مسجدي النور ومركز لينود الإسلامي في مدينة كرايستشرش في نيوزيلندا ونتج عنهُما العديد من الإصابات والوفيات.

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وأودعت عينات النوع الجديد في متحف جامعة الملك سعود لمفصليات الأرجل، كما أهديت عينات إلى أكاديمية كاليفورنيا للعلوم (سان فرانسيسكو- الولايات المتحدة الأمريكية) ومتحف العالم ليفربول (المملكة المتحدة).

ونشر النوع الجديد Crematogaster jacindae في بحث شامل يقع في 55 صفحة، ويضم كل أنواع نمل البهلوان في شبه الجزيرة العربية، وذلك في العدد رقم 898 من مجلة علم الحيوان الشهيرة «Zookeys».

وفي هذا البحث أيضا، اكتشف نوع جديد آخر من نمل البهلوان من منطقة جبال فيفا بجنوب غرب المملكة العربية السعودية، وسمي هذا النوع الجديد Crematogaster gryllsi نسبة إلى المغامر البريطاني الشهير بير جريلز Bear Grylls تقديراً لدوره الرائد في نشر ثقافة البقاء حول العالم.

طالع البحث المنشور في مجلة علم الحيوان «Zookeys» من هنا



وظفار أو «جنة شبه جزيرة العرب» كما يسميها الكثيرون هي واحدة من أجمل بقاع شبه جزيرة العرب، وتعد محافظة ظفار وعاصمتها صلالة واحدة من أكبر محافظات عمان، حيث تقع في الجزء الجنوب الغربي من السلطنة، حيث يحدها من الشمال السعودية ومن الجنوب الغربي اليمن ومن الجنوب بحر العرب.

واشتهرت المنطقة بأشجار اللبان العربي وأنواع مختلفة من البخور. وتحوي المحافظة مساحات شاسعة من الغابات والغطاء النباتي الكثيف والفريد، كما تضم أنواعاً فريدة ونادرة من الحيوانات يعرف القليل عنها وعن بيئتها وطرق معيشتها ويبقى الكثير منها مجهولاً تماماً وينتظر جهود العلماء لاكتشافه.

العالم المصري مصطفى شرف (بوابة الوسط)