مكتشف نملة «مو صلاح» يتوصل لثلاثة أنواع جديدة

العالم المصري مصطفى شرف (فيسبوك)

تمكن العالم المصري، الدكتور مصطفى شرف، الأستاذ في علم الحشرات بجامعة الملك سعود، من اكتشاف ثلاثة أنواع جديدة من النمل في منطقة ظفار بسلطنة عمان.

وسبق لشرف أن اكتشف قبل أسابيع نوعا من النمل أطلق عليه اسم اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وهو الخبر الذي تداولته وسائل إعلام عالمية.

وأطلق العالم المصري على الثلاثة أنواع الجديدة المكتشفة اسماء «الجميلة والنادرة وميشيلي» والأخيرة اسم المصورة ميشيل اسبستو، التي تولت عملية تصوير هذه الأنواع من النمل وتعمل في أكاديمية كاليفورنيا للعلوم بسان فرانسيسكو، حسب صفحته في «فيسبوك».

وشرف هو عالم حفريات مصري، يعمل أستاذًا مشاركًا لعلم الحشرات الحشرات، بقسم وقاية النبات بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.

ويقول: «تخرجت في قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس عام 1996 ثم حصلت على الماجستير عام 2001 عن دراسة لأنواع النمل في جنوب سيناء، ثم الدكتوراه في علم الحشرات عام 2006 عن رسالة راجعت فيها كل أنواع النمل في جمهورية مصر العربية، ما بين عامي 2003-2008 عملت محاضراً لعلم الحشرات في جامعة الملك خالد بأبها السعودية، ثم التحقت في عام 2009 بالعمل في جامعة الملك سعود كأستاذ مساعد علم الحشرات، وفي عام 2013 رقيت إلى درجة أستاذ مشارك»، وفق جريدة «الشروق».

وعن إطلاق اسم صلاح أو «ميرانوبلس موصلاحي» على ذلك النوع الذي اكتشفه، قال: «محمد صلاح هو قصة نجاح من الطراز الرفيع وإنسان استطاع أن ينجح معتمدًا على ثقتة في نفسه وفي قدراته، وفي قدرته على بذل الجهد والعرق للوصول إلى أهدافه، وما من أحد يختلف على أن صلاح حقق إنجازات مذهلة في فترة زمنية وجيزة للغاية مقارنة بما حققه، إنها قصة نجاح ينبغي أن تكرم».

أحد أنواع النمل المكتشف (فيسبوك)

أحد أنواع النمل المكتشف (فيسبوك)

أحد أنواع النمل المكتشف (فيسبوك)