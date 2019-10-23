خطة «بلو أوريجن» للفوز بعقد «ناسا والقمر»

جيف بيزوس في المؤتمر العالمي لصناعات الفضاء في واشنطن في 21 أكتوبر 2019 (أ ف ب)

يستهدف مؤسس شركة «بلو أوريجن» الفضائية، جيف بيزوس، الفوز بعقد مع وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) للعودة إلى القمر، ولذا قرر التعاون مع ثلاثة أطراف بارزة في الصناعات الفضائية.

وقال بيزوس وهو أغنى رجل في العالم، إن شركته أقامت شراكة مع «لوكهيد مارتن» و«نورثروب غرومان» و«درايبر»، لتقترح على ناسا بناء مركبات يمكنها نقل رائدين أميركيين إلى القمر خلال مهمة «أرتميس 3» المقررة نظريا في 2024، حسب «فرانس برس».

وقال رئيس شركة «أمازون» خلال المؤتمر العالمي السبعين للصناعات الفضائية، وهو ملتقى سنوي كبير لهذه الأوساط، المنعقد خلال الأسبوع الحالي في واشنطن «إنها مشاريع طموحة جدا بحيث ينبغي أن يكون لنا شركاء.. هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة بسرعة إلى القمر».

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ويشمل المشروع بناء ثلاث مركبات. وكانت «بلو أوريجن» كشفت في مايو عن مركبتها القمرية «بلو مون» التي ستستخدم في إنزال المعدات والبشر إلى القمر.

وهذه الشراكة غير مسبوقة، إذ إن «بلو أوريجن» تخوض غمار صناعات الفضاء منذ فترة قصيرة، بينما كانت مهمات استكشاف الفضاء منذ مهمات «أوبولو» حكرا على مجموعات كبيرة.

وبنت «لوكهيد مارتن» مسبارات كثيرة أرسلت إلى النظام الشمسي وروبوتات حطت على المريخ. أما «نورثروب غرومان» فبنت مركبات الهبوط لمهمات «أبولو» المعروفة باسم «إل إي إم» بينما وفرت «درايبر» أنظمة الملاحة لهذه المهمات.

وستقدم الشركات الأربع عرضا واحدا لمناقصة ناسا قبل الأول من نوفمبر. وستقرر وكالة الفضاء الأميركية بعد ذلك الطرف الفائز باستدراج العروض هذا.