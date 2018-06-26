صورة جديدة تظهر المشترى كلوحة فنية أكثر منه كوكب

كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن صورة جديدة للمشترى تظهر الكوكب كما لو أنه لوحة فنية. وتسجل الصورة لقطة للسحب المضطربة والعاصفة على سطح المشترى التي تأخذ تشكيلات ملتفة وعدة دوامات في نصف الشمالي من الكوكب العملاق، بحسب جريدة «يو إس توداي» الأميركية.

والتقطت بعثة «جونو» التابعة لوكالة «ناسا» والمعنية باستكشاف المشترى الصورة في 23 مايو الماضي أثناء جولتها الـ13 للتحليق قرب الكوكب، إذ كانت مركبة البعثة على بعد 9600 ميل من سطح سحب المشترى وقت التقاط الصورة.

وقالت وكالة «ناسا» إن السحب البراقة البادية في الصورة «هي على الأرجح غاز الأمونيا أو أمونيا ومياه، مخلوطة برزاز عناصر كيميائية مجهولة». كانت وكالة «ناسا» قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن بعثة «جونو» ربما تكون اكتشفت تفاصيل بشأن البرق الغامض الذي يظهر على سطح الكوكب العملاق.

وتوصل علماء بعثة «جونو» في دراسة جديدة إلى أن عواصف المشتري تشبه إلى حد كبير تلك التي تحدث على كوكب الأرض، وتوقعوا وجود برق على كوكب المشتري منذ قرون عديدة.

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