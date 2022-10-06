تكساس تعدم سجينا وسط معركة قانونية حول حقوقه الدينية

القاهرة - بوابة الوسط

نُفذ حكم إعدام في تكساس، الأربعاء، بحق سجين كان يطالب يأن يلمسه كاهنه أثناء تنفيذ الحكم، وهو طلب شكل موضوع معركة قضائية قبل أن توافق عليه المحكمة العليا الأميركية في مارس.

وقالت سلطات السجن في الولاية الجنوبية المحافظة إنّ جون راميريز (38 عاما) تلقى حقنة قاتلة في سجن هنتسفيل وأُعلنت وفاته عند الساعة 18,41 (23,41 بتوقيت غرينتش)، وفق «فرانس برس».

ولم توضح السلطات ما إذا كان أحد الكهنة بارك السجين أثناء إعدامه، تنفيذا لرغبته.

وطعن جون راميريز عندما كان في العشرين من عمره موظفا في أحد المتاجر في تكساس خلال عملية سطو. وبعد فراره لأربع سنوات، قُبض عليه سنة 2008 وحكم عليه بالإعدام بعد عام. وقبل تنفيذ عملية الإعدام، طلب راميزيز الذي يعتنق المسيحية وهو من أتباع الكنيسة المعمدانية، أن يضع كاهنه يديه على جسده ويصلي تزامنا مع انتقاله من الحياة إلى الموت.

إعدام 11 سجينا

وأكدت سلطات السجن أن الكاهن ينبغي أن يلتزم الصمت ويقف على مسافة بعيدة، مشيرةً إلى أسبابا «أمنية» تقف وراء قرارها.

ولمواجهة رفض السلطات طلبه، لجأ راميريز إلى القضاء ورُفع ملفه بصورة عاجلة إلى المحكمة العليا التي علّقت تنفيذ حكم الإعدام قبل تحديدها جلسة لهذه القضية في نوفمبر 2021.

وفي مارس، أصدرت المحكمة العليا قرارا يسمح لأحد الكهنة بوضع يديه على جسد السجين والصلاة بصوت عال أثناء تنفيذ حكم الإعدام.

وأُعدم 11 سجينا في الولايات المتحدة منذ بداية العام، غالبيتهم في الولايات الجنوبية، على ما تشير منظمة «ديث بينالتي إنفورمايشن سنتر» التي توضح أن الولاية التي نفذت أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ ثمانينات القرن الفائت هي تكساس.