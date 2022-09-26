Atwasat

القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 11:23 صباحا
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»
خريستوس خارالامبوس (79 عاما) يجمع ثمار الخروب التي قطفها من إحدى أشجاره في قرية أسغاتا بجنوب جزيرة قبرص المتوسطية في 5 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

لا يتردد خريستوس خارالامبوس رغم بلوغه التاسعة والسبعين، في تسلق أشجار الخروب لقطف ثمارها، قرون مستطيلة داكنة تعرف بـ«الذهب الأسود» إذ كانت في ما مضى مصدر ثروة جزيرة قبرص المتوسطية.

وتحتوي قرون الخروب التي شكلت موردا رئيسيا لقبرص في مطلع القرن العشرين، على بذور سوداء. ولها استخدامات عديدة تتراوح بين صنع أشرطة الأفلام الفوتوغرافية وكبسولات الأدوية، وصولا إلى إنتاج دبس ومواد محلية أو حتى أغذية للحيوانات، وفق «فرانس برس».

ويمكن تناول ثمار أشجار الخروب أيضا كبديل للكاكاو، كما تُستخدم بذورها في الصناعات الغذائية.

وبعد ثلاثة أسابيع من العمل مع حفيده، حصد خريستوس خارالامبوس ثلاثة أطنان من الخروب. غير أن الإنتاج تراجع بسبب إهمال هذه الأشجار في ظل توسع المدن والهجرة من الأرياف في الجزيرة.

ويوضح المزارع المسن الذي يملك حقولا من أشجار الخروب في قرية أسغاتا في جنوب قبرص «إنها ثمرة يمكن استخدام كل أجزائها».

ويعتبر حفيده تيوفانيس خريستو البالغ عشرين عاما أن هذه الزراعة «صعبة» لكنه يضيف «إنه عمل يمكن أن يبقي على أواصر العائلة».

ذهب أسود
ويقصد عدد من المزارعين قرية زيغي الساحلية المجاورة، حاملين أكياسا من قرون الخروب إلى مطحنة.

وتذكر المصانع، وبعضها مهجور فيما بعضها الآخر أعيد إصلاحه وتكييفه، بالأمجاد الماضية لهذه الصناعة في القرية التي كانت تشتهر بإنتاجها من الخروب.

ويوضح ستافروس غلافكو خارالامبوس الذي يمثل تعاونية لتجار هذا المنتج «كان الخروب يُعتبر ذهب قبرص الأسود لأن العديد من المزارعين كانوا يزرعونه».

وتتعامل التعاونية التي تدير مطحنة زيغي، مع 1500 إلى 2000 من صغار المنتجين الذين يزرع القسم الأكبر منهم الخروب لجني «عائدات إضافية»، وفق «فرانس برس».

ويقصد يورغوس باتيخيس، مزارع الخروب (75 عاما)، مطحنة زيغي منذ أكثر من خمسين عاما. ويقول «أنا أنتمي إلى الأجيال الأخيرة، أولادي يعملون في قطاعات أخرى».

تغير مناخي
كان المنتجون يبيعون الخروب عام 2019 بـ35 سنتا من اليورو للكيلو، وكانت هذه الثمار تمثل أقل من 1.5% من الإنتاج الزراعي في قبرص، بحسب وزارة الزراعة.

غير أن ماريوس كيرياكو من المعهد الوطني للأبحاث الزراعية أوضح أن الطلب العالمي على بذور الخروب المستخدمة في الصناعات الغذائية، أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وبات سعر كيلو الخروب هذه السنة يقارب اليورو، بحسب ما أكد مزارعون لوكالة فرانس برس.

ودر تصدير قرون الخروب وبذوره في 2021 حوالى ثمانية ملايين يورو على الاقتصاد الوطني، وفق الأرقام الرسمية.

ويقول أناستاسيس دانيال المزارع (65 عاما): «أعتزم بيع محصولي لمن يقدم أفضل عرض».

ويقر وزير الزراعة كوستاس كاديس بأن إنتاج الخروب تراجع لفترة من الوقت، لكنه أكد لوكالة فرانس برس أنه «ينتعش من جديد»، مشيرا إلى أن قبرص كانت ثالث مصدر للخروب في العالم في الستينيات.

وشدد كاديس على أن شجرة الخروب «ليست بحاجة سوى إلى القليل من مبيدات الحشرات والسماد والماء، وهو أمر مهم في ظل التغير المناخي».

من جهته أكد كيرياكو أن هذه الشجرة «تقاوم الجفاف»، كما أنه يدرس فوائد قرون الخروب في معالجة داء السكري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاستعدادات لمونديال 2022: قطر تلاقي تشيلي للتخلص من ضغوط الخسارة أمام كندا

الاستعدادات لمونديال 2022: قطر تلاقي تشيلي للتخلص من ضغوط الخسارة أمام كندا
فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا

فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا
«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021

«الرقابة الإدارية» تنشر تقريرها السنوي للعام 2021
شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا

شاهد.. استقبال جماهير الأهلي طرابلس طارق التائب عقب عودته إلى ليبيا
حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء

حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء قرار خفض الضرائب للأثرياء
«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش الروسي

«موزارت».. شركة عسكرية أميركية خاصة تدرب الأوكرانيين على مواجهة نيران الجيش ...
فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة

فيروس خطير ينتشر في الولايات المتحدة
«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان

«في الهوى سوا» مسلسل ليبي - مصري في رمضان
الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية

الجيش الروسي يهاجم أوديسيا الأوكرانية بمسيّرات إيرانية
ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي

ماراثون برلين: الكيني كيبتشوغي يحسِّن رقمه القياسي العالمي
اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم

اسطنبول ملاذ الروس الهاربين من التعبئة العسكرية الجزئية في بلادهم
الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه

الحلو يفتتح معرضه الأول بدار الفقيه
بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية

بدء عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية الإيطالية
«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ألف دينار لشراء أزياء

«الأوقاف» لديوان المحاسبة: لا يليق إلصاق التهم بنا.. ولم نصرف قيمة عقد الـ700 ...
نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد

نادال ينسحب من كأس «ليفر» للتنس بعد وداع فيدرر وسط ترقب لمولود جديد
اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية

اليمين المتطرف الإيطالي يأمل بنصر تاريخي عشية الانتخابات التشريعية
ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح

ضبط تشاديين سلبا مركبة مواطن بقوة السلاح
روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه

روتين صحي طريقك للوقاية من السكري.. أو التعايش معه
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تويتش» تحظر البث المباشر لألعاب الميسر
«تويتش» تحظر البث المباشر لألعاب الميسر
على متن «سبيس إكس».. بعثة سعودية تضم أول امرأة عربية إلى الفضاء العام المقبل
على متن «سبيس إكس».. بعثة سعودية تضم أول امرأة عربية إلى الفضاء ...
معجزة في الصين.. العثور على مفقود بعد 17 يوما من زلزال
معجزة في الصين.. العثور على مفقود بعد 17 يوما من زلزال
ورق مرحاض من تفل القهوة.. شركة ألمانية تكافح لتفادي الإفلاس
ورق مرحاض من تفل القهوة.. شركة ألمانية تكافح لتفادي الإفلاس
محاكمة مصرف «غولدمان ساكس» في دعوى تحرش جنسي بموظفات
محاكمة مصرف «غولدمان ساكس» في دعوى تحرش جنسي بموظفات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة لنزلاء «دار الوفاء»
«طرابلس للسيارات الكلاسيكية» ينظم جولة في شوارع المدينة ......
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا...
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا...
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة...
المزيد
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»
القبارصة يحصدون «الذهب الأسود»...
بيع مقتنيات المشاهير لدعم «منظمة الصحة» في أوكرانيا
بيع مقتنيات المشاهير لدعم «منظمة الصحة» في أوكرانيا...
محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال في فرنسا بسبب «كبسولات قهوة»
محاكمة 4 أشخاص بتهمة الاحتيال في فرنسا بسبب «كبسولات قهوة»...
محاكمة مصرف «غولدمان ساكس» في دعوى تحرش جنسي بموظفات
محاكمة مصرف «غولدمان ساكس» في دعوى تحرش جنسي بموظفات...
ورق مرحاض من تفل القهوة.. شركة ألمانية تكافح لتفادي الإفلاس
ورق مرحاض من تفل القهوة.. شركة ألمانية تكافح لتفادي الإفلاس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط