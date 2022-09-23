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معجزة في الصين.. العثور على مفقود بعد 17 يوماً من زلزال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 12:07 مساء
معجزة في الصين.. العثور على مفقود بعد 17 يوماً من زلزال
alwasat radio

أعلنت الإذاعة الوطنية الصينية العثور على رجل كان تائها في الجبال منذ 17 يوماً، بعدما تولى معالجة زملائه المصابين خلال زلزال تسبب بسقوط عشرات القتلى.

وضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر مقاطعة سيشوان الجنوبية الغربية في 5 سبتمبر، مسفراً عن مقتل ما لا يقل عن 93 شخصًا وعن تهجير آلاف الأشخاص، وفق «فرانس برس».

وأفادت الإذاعة الوطنية الصينية بأن أحد القرويين عثر، الأربعاء، على موظف في محطة واندونغ للطاقة الكهرومائية يُدعى غان يو، واصفاً عملية إنقاذه بأنها «معجزة».

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وكان الرجل الصيني يعمل مع زميله لو يونغ، وبقي الاثنان في الموقع لمعالجة زملائهما المصابين ومنع الفيضانات من خلال إفراغ السد من المياه.

ثم غادر الموظفان في محطة الطاقة المعزولة، قبل أن يقطعا مسافة 20 كيلومتراً تقريباً.

لكنّ غان يو الذي كان يعاني قصر نظر حاداً، فقد نظارته أثناء الزلزال وواجه صعوبة في شق طريقه عبر الجبال، بحسب الإذاعة.

محاولات وفشل
وحاول وزميله عبثاً لفت أنظار عناصر الإنقاذ، الذين قد يكونون موجودين في المنطقة. وقال لو يونغ للإذاعة «خلعنا ملابسنا. وعلقناها على أغصان الأشجار ورحنا نلوح بها».

وقرر الرجلان أخيراً أن يبقى غان يو في المكان، بسبب قصر نظره، وأن يذهب زميله لمحاولة العثور عى مساعدة.

وساعده لو يونغ في بناء سرير موقت مصنوع من الطحالب وأوراق الخيزران، وترك له بعض الفاكهة البرية ليأكلها.

وتمكن عناصر الإنقاذ من العثور على لو يونغ في 8 سبتمبر. لكن عندما وصلوا إلى ملجأ غان يو في 11 سبتمبر، كان رحل.

الصدفة والخلاص
وكان أحد السكان المحليين عائداً في مطلع الأسبوع الجاري إلى قريته، قرب محطة الطاقة الكهرومائية، فسمع بعمليات البحث عن الرجل.

ومكّنته معرفته بطبيعة الأرض وتضاريسها من ضم جهوده الأربعاء، إلى جهود فريق الإنقاذ. وبعد ساعتين فقط من المشي، وجد غان يو ممدداً تحت الأشجار.

تم نُقل الرجل جواً إلى المستشفى، حيث تبيّن للأطباء أنه يعاني كسوراً عدة، وفقاً لتلفزيون CCTV العام.

وعرضت المحطة مشاهد لغان يو بدا فيها بوضوح هزيلًا ومصدوماً، يأكل ببطء الطعام الذي قدمه عناصر الإنقاذ.

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