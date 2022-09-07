74 قتيلا حصيلة زلزال الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي في جنوب غرب الصين، الأربعاء، إلى 74 قتيلا، في حين تُجرى عمليات لنقل آلاف الأشخاص إلى ملاجئ موقتة.

وبلغت شدة الزلزال الذي ضرب، الإثنين، مقاطعة سيتشوان، 6.6 درجات، ويقع مركزه في منطقة لودينغ التي تتميز بوديان وأنهر وطرق ضيقة وتقع على مقربة من هضبة التيبت على بعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من عاصمة المقاطعة تشنغدو، وفق وكالة «فرانس برس».

وقُتل أربعون شخصا في ولاية غارزي التيبتية المتمتعة بالحكم الذاتي و34 آخرون في منطقة شيميان المجاورة، وفق ما أوردت جريدة «الشعب» اليومية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم.

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إجلاء أكثر من 21 ألف شخص

وأفادت قناة «سي سي تي في» الرسمية بإجلاء أكثر من 21 ألف شخص من مناطق معرضة لانزلاقات أرضية أو انهيار مبانٍ. ولا يزال المسعفون يحاولون الوصول إلى قرى نائية لمساعدة السكان ومحاولة العثور على ناجين. ويُخشى أن يكون العشرات عالقين أو مفقودين.

واهتزت المباني جراء الزلزال في مدينة تشنغدو التي يخضع حاليا سكانها البالغ عددهم 21 مليون نسمة إلى تدابير حجر بسبب اكتشاف بؤرة إصابات بـ«كوفيد-19». ومنذ حصول الزلزال، سُجلت 13 هزة ارتدادية بلغت شدتها ثلاث درجات أو أكثر، وفق المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وإضافة إلى مئات عناصر الإطفاء، يشارك نحو ألفَي عسكري في عمليات الإغاثة ومساعدة السكان، حسب ما أعلن الجيش. وقد نصبوا عددا كبيرا من الخيم وأقاموا مخيمات موقتة لاستقبال السكان الذين لا يمكنهم العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتضررة.