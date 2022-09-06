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سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 02:57 مساء
سباق مع الزمن للعثور على ناجين بعد مقتل العشرات في زلزال الصين
عناصر الإنقاذ يحملون مصابة بعد الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين, 5 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين، في قرى نائية بجنوب غرب الصين، تحت الركام الذي خلفه زلزال أسفر عن سقوط 66 قتيلا على الأقل، فيما يعتقد بأن مئات الأشخاص ما زالوا عالقين أو مفقودين.

وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 6.6 درجة منطقة تقع على بعد 43 كلم جنوب شرق مدينة كاندغدينغ في مقاطعة سيتشوان، على عمق عشرة كيلومترات الإثنين، وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي، وفق وكالة «فرانس برس».

وقتل 66 شخصا على الأقل، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، بينما ما زال عناصر الإنقاذ غير قادرين على الوصول إلى أكثر من مئتي شخص في منطقة نائية في ظل وجود عشرات المفقودين في مناطق أخرى.

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وأظهر تسجيل مصور بثته شبكة «سي سي تي في» الرسمية، عناصر الإطفاء ينتشلون امرأة مدماة من تحت الحطام ويحملون أحد الناجين على نقالة عبر نهر فوق جسر موقت، بينما بدت الأبنية مدمرة فيما تناثر الركام في الشوارع.

صخور تتدحرج من جبال لودينغ
وأظهرت تسجيلات مصورة نشرها «مركز شبكات الزلازل الصينية» الإثنين، صخورا تتدحرج من جبال في منطقة لودينغ وسط سحب من الغبار، واهتزاز أسلاك الهاتف على ناصية الطريق.

وأعلنت وزارة الموارد المائية أن سبع محطات للطاقة الكهرمائية تضررت جراء الزلزال.

وبحسب قناة «سي سي تي في»، جرى إجلاء أكثر من 11 ألف شخص من مناطق معرضة لانزلاقات التربة أو انهيار المباني.

وقالت يانغ كينغ، من بلدة موشي التي تعد من بين المناطق الأكثر تضررا قرب مركز الزلزال «تصدعت معظم الأبنية (في القرية)، بعضها لم ينهار لكن باتت هناك تشققات فيها جميعا»، مضيفة «لا يمكن الدخول والعيش فيها.. أغلقت الشرطة جميع هذه المباني».

وأفاد تشين لينغ، وهو صاحب مطعم في موشي، لوكالة «فرانس برس»، «من الصعب القول كم سيتعين علينا البقاء في هذه الخيام.. سيستغرق الأمر على الأرجح ما بين 10 إلى 15 يوما».

انزلاقات التربة قد تعرقل عمليات الإنقاذ
ولفتت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إلى أن المناطق التي ضربها الزلزال ستشهد «هطولا كبيرا للأمطار»، حتى الخميس، وأن انزلاقات التربة قد تعرقل عمليات الإنقاذ.

وشهدت المنطقة نفسها صيفا قاسيا، سجل فيه ارتفاع كبير في درجات الحرارة، إذ أدت موجة حر قياسية إلى جفاف أنهار في تشونغتشينغ.

تحذير من فيضانات
وهز الزلزال أبنية في شنغدو، عاصمة المقاطعة، حيث يخضع الملايين لتدابير عزل في إطار إغلاق صارم لمكافحة كوفيد، وفي مدينة تشونغتشينغ القريبة، وفق ما أفاد سكان «فرانس برس».

عشر هزات ارتدادية
وذكرت شبكة «سي سي تي في»، أن عشر هزات ارتدادية على الأقل بلغت شدتها ثلاث درجات، وما فوق رصدت حتى الساعة السابعة صباحا (23,00 ت غ الإثنين).

وأفادت تقارير بأن عناصر الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلى أكثر من مئتي شخص في منتجع هيليوغو، بينما بثت «سي سي تي في» تسجيلات مصورة لجرافات، تزيل الصخور والركام الذي منع الوصول إلى المنطقة.

وطُلب من أكثر من مئة شخص إخلاء المكان إثر مخاوف من إمكانية حدوث فيضانات، بعدما سد انزلاق أرضي أحد روافد نهر دادو، بحسب ما أعلنت حكومة لودينغ على حسابها الرسمي في منصة «ويبو».

وذكرت «سي سي تي في»، أن عناصر إنقاذ في زوارق عملوا على نقل سكان قرية بعيدا عن بحيرة، تشكلت بفعل انهيارات للتربة.

وأعلنت الحكومة الصينية خلال الليل، إيفاد فريق خاص ليقود الجهود، فيما أفادت «سي سي تي في» بأنه جرى إرسال أكثر من 6500 شخص كجزء من عملية الاستجابة للطوارئ.

وأطلق مسؤولون محليون مناشدة عامة لتقديم تبرعات من أجل المساعدة في عمليات الإغاثة، فيما تشهد الصين زلازل بشكل متكرر، خصوصا في جنوب غرب البلاد المعروف بالنشاط الزلزالي.

وضربت هزة أصغر بلغت شدتها 4.6 درجة شرق التيبت، بعد أقل من ساعة من وقوع أول زلزال، بحسب المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي.

وأسفر زلزال بقوة ثماني درجات وقع في وينتشوان التابعة لسيتشوان العام 2008، عن سقوط آلاف القتلى وخلَف أضرارا هائلة.

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