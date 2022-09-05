ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 46 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب إقليم سيتشوان الجبلي في جنوب غرب الصين وبلغت شدّته 6.6 درجات، إلى 46 قتيلًا، بحسب بيانات جديدة نقلها التلفزيون الرسمي.

وأوردت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية أن سلطات مدينة يان القريبة من مركز الزلزال، تحدثت عن 17 قتيلًا، فيما أفادت سلطات منطقة غارزي المجاورة عن 29 قتيلًا، وفق «فرانس برس».

تساقط أجزاء من المباني الخرسانية

وأفاد التلفزيون الصيني الحكومي بأنّ الزلزال وقع على عمق يقدّر بنحو عشرة كيلومترات ومركزه على بعد 39 كيلومتراً من مقاطعة لودينغ.

وأظهر مقطع فيديو بثّته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية «شينخوا» الثريات المتدلية من السقف تتأرجح في مكانها، بينما تساقطت أجزاء من المباني الخرسانية على الأرض كما سدّت الصخور الطريق بعد الانهيارات الأرضية.

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وشعر الناس بالزلزال على بعد حوالى 200 كيلومتر في العاصمة الإقليمية تشنغدو، حيث يواصل 21 مليون شخص الحجر في منازلهم بسبب تفشي كوفيد -19.

تشنغدو تمدّد حجر سكّانها

قالت شن وهي مواطنة من تشنغدو رفضت الكشف عن اسمها الكامل، إنّ الهزّة الأرضية كانت «قوية نسبياً». وأضافت «قال بعض جيراني في الطابق السفلي إنّهم شعروا بذلك بوضوح شديد».

وبما أنّ مدينة تشنغدو مغلقة حالياً، «ولا يُسمح للناس بمغادرة مجمّعاتهم السكنية، فقد هرع الكثيرون إلى ساحات» منازلهم، حسبما أشارت شن. ولم تبلّغ السلطات عن أي أضرار في المدينة حتى الآن.

وكانت تشنغدو قد مدّدت حجر سكّانها الأحد بعد رصد مئات الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا». في هذه الأثناء، قُطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية مع بلدة موكسي الصغيرة الواقعة قرب مركز الزلزال والتي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، حسبما أشار تلفزيون «سي جي تي إن» العام.

وأظهر مقطع فيديو نشره المركز الصيني لشبكة رصد الزلازل صخوراً تتدحرج أسفل تلّ في بلدة لودينغ وارتفاع سحب من الغبار، وسط ترنّح خطوط الهاتف بفعل الزلازل. وهرع أكثر من 500 رجل إطفاء وعامل إنقاذ إلى مركز الزلزال، حسبما أفادت وكالة الصين الجديدة «شينخوا».

عدّة ارتدادات بعد الزلزال الأول

أبلغ المركز الصيني لشبكة رصد الزلازل عن حدوث عدّة ارتدادات بعد الزلزال الأول. وقال أحد سكان تشونغتشينغ، وهي مقاطعة كبيرة يقع وسط المدينة فيها على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مركز الزلزال، إنّ الهزّة الأرضية كانت «حادّة جدّاً».

وأضاف «كنت خائفاً إلى حدٍّ ما. لكن يبدو أن ذلك لا يزعج الناس كثيراً هنا». ويتعرض إقليم سيتشوان الجبلي والمعروف في جميع أنحاء العالم بمحميات الباندا، لزلازل متفاوتة الشدة مرارا في الشهر.