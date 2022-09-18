Atwasat

اختراق بيانات عملاء ستاربكس في سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 10:30 صباحا
اختراق بيانات عملاء ستاربكس في سنغافورة
شعار ستاربكس (أ ف ب)
alwasat radio

تعرضت قاعدة بيانات نحو مئتي ألف شخص من عملاء ستاربكس في سنغافورة للاختراق عبر الإنترنت، حسب تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية وأكدتها السلسة العالمية.

وقالت سلسلة المقاهي الحائزة ترخيصًا من مجموعة ستاربكس العالمية والمملوكة لشركة «ماكسيمز كيتيررز»، التي تتخذ مقرًا لها في هونغ كونغ، في رسالة وجهتها لعملائها عبر البريد الإلكتروني، إنها «اكتشفت... عمليات نفاذ غير مصرّح بها» إلى تفاصيل خاصة بالزبائن، بينها الاسم والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان السكن.

وجاء في الرسالة الإلكترونية «جرى إبلاغ السلطات المختصة، وستاربكس سنغافورة تساعدها في هذا الشأن»، وفق «فرانس برس».

- «ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

وقالت الشبكة إنها علمت بالخرق في 13 سبتمبر، مشيرة إلى عدم تسريب أي بيانات مرتبطة بأرقام بطاقات الائتمان لأنها لا تخزّن مثل هذه المعلومات في الأصل. وحثّت العملاء على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت وكالة علاقات عامة تمثل شركة ستاربكس في سنغافورة إنها «غير قادرة على الكشف عن عدد العملاء المتضررين».

سرقة البيانات
غير أن جريدة «ستريتس تايمز» ذكرت أن بيانات مئتي ألف عميل سُرقت وعُرضت للبيع في منتدى على الإنترنت في العاشر من سبتمبر.

وأضافت الجريدة أن نسخة واحدة من قاعدة البيانات بيعت بالفعل مقابل 3500 دولار سنغافوري (2500 دولار أميركي).

وقالت لجنة حماية البيانات الشخصية في سنغافورة لوكالة فرانس برس إنها تلقت إخطارًا بالحادث، لافتة إلى أنها تواصلت مع ستاربكس سنغافورة للحصول على مزيد من المعلومات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية
معمل سيجار كاسترو يحافظ على تقاليد الصناعة الكوبية
بدء محاكمة أميركية قتلت امرأة حاملا وسرقت جنينها
بدء محاكمة أميركية قتلت امرأة حاملا وسرقت جنينها
صاحب شركة عالمية للملابس يتبرع بها لكوكب الأرض
صاحب شركة عالمية للملابس يتبرع بها لكوكب الأرض
توقيف امرأة يشتبه بقتلها طفلين عثر على رفاتهما في نيوزيلندا
توقيف امرأة يشتبه بقتلها طفلين عثر على رفاتهما في نيوزيلندا
جزيرة إسبانية تتحول إلى قبلة السياح بفضل انفجار بركاني
جزيرة إسبانية تتحول إلى قبلة السياح بفضل انفجار بركاني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس
بالصور: مسابقة لملكة جمال القطط في طرابلس...
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء
«صبايا في.آي.بي» مطعم غزاوي من النساء.. للنساء...
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا
جواهر التاج.. عناصر أساسية في تتويج ملوك بريطانيا...
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا
عودة الجدل بشأن أنشطة إطلاق الثيران في إسبانيا...
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل
باراك وميشال أوباما يعودان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل...
المزيد
اختراق بيانات عملاء ستاربكس في سنغافورة
اختراق بيانات عملاء ستاربكس في سنغافورة...
كريسي تيغن تكشف حقيقة إجهاضها
كريسي تيغن تكشف حقيقة إجهاضها...
صراصير الليل مكون أساسي في كثير من أطباق بانكوك
صراصير الليل مكون أساسي في كثير من أطباق بانكوك...
جزيرة إسبانية تتحول إلى قبلة السياح بفضل انفجار بركاني
جزيرة إسبانية تتحول إلى قبلة السياح بفضل انفجار بركاني...
توقيف امرأة يشتبه بقتلها طفلين عثر على رفاتهما في نيوزيلندا
توقيف امرأة يشتبه بقتلها طفلين عثر على رفاتهما في نيوزيلندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط