اختراق بيانات عملاء ستاربكس في سنغافورة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرضت قاعدة بيانات نحو مئتي ألف شخص من عملاء ستاربكس في سنغافورة للاختراق عبر الإنترنت، حسب تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية وأكدتها السلسة العالمية.

وقالت سلسلة المقاهي الحائزة ترخيصًا من مجموعة ستاربكس العالمية والمملوكة لشركة «ماكسيمز كيتيررز»، التي تتخذ مقرًا لها في هونغ كونغ، في رسالة وجهتها لعملائها عبر البريد الإلكتروني، إنها «اكتشفت... عمليات نفاذ غير مصرّح بها» إلى تفاصيل خاصة بالزبائن، بينها الاسم والجنس وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف وعنوان السكن.

وجاء في الرسالة الإلكترونية «جرى إبلاغ السلطات المختصة، وستاربكس سنغافورة تساعدها في هذا الشأن»، وفق «فرانس برس».

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وقالت الشبكة إنها علمت بالخرق في 13 سبتمبر، مشيرة إلى عدم تسريب أي بيانات مرتبطة بأرقام بطاقات الائتمان لأنها لا تخزّن مثل هذه المعلومات في الأصل. وحثّت العملاء على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وقالت وكالة علاقات عامة تمثل شركة ستاربكس في سنغافورة إنها «غير قادرة على الكشف عن عدد العملاء المتضررين».

سرقة البيانات

غير أن جريدة «ستريتس تايمز» ذكرت أن بيانات مئتي ألف عميل سُرقت وعُرضت للبيع في منتدى على الإنترنت في العاشر من سبتمبر.

وأضافت الجريدة أن نسخة واحدة من قاعدة البيانات بيعت بالفعل مقابل 3500 دولار سنغافوري (2500 دولار أميركي).

وقالت لجنة حماية البيانات الشخصية في سنغافورة لوكالة فرانس برس إنها تلقت إخطارًا بالحادث، لافتة إلى أنها تواصلت مع ستاربكس سنغافورة للحصول على مزيد من المعلومات.