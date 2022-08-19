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«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 أغسطس 2022, 03:07 مساء
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
الناس يمرّون أمام مقهى «ستارز كوفي» الذي افتُتح حديثاً في موسكو في 19 أغسطس 2022. (أ ف ب).
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افتتحت سلسلة «ستارز كوفي» الروسية أول مقهى لها في موسكو، الجمعة، تحت شعار «رحل باكس وبقيت النجوم»، في إشارة إلى شركة القهوة الأميركية العملاقة «ستاربكس» التي غادرت روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وقال مغني الراب الروسي تيماتي وصاحب المطعم أنطون بينسكي في بيان «لماذا ستارز؟ لأن العلامة التجارية الجديدة تجمع نجوم صناعة فن الطهو». وكان هذان الاثنان قد استحوذا على 130 مطعما تابعا لـ«سترابكس» في روسيا في نهاية يوليو.

شعار سلسلة «ستارز كوفي»
وأضيف اللون البني إلى شعار السلسلة الأميركية المؤلف من اللونين الأخضر والأبيض، كما استبدلت حورية البحر الصغيرة بطفلة ترتدي الـ«الكوكوشنيك» وهو غطاء الرأس التقليدي الروسي، وسيجري تصنيع شراب القهوة محليا، فيما سيعيد طهاة جدد تحضير قائمة الأطباق والحلويات بالكامل لتأمين «جودة أفضل من أي وقت مضى»، حسبما أكدت «ستارز كوفي» في بيان.

خلافا لمطعم «ماكدونالدز الروسي» الذي انطلق في يونيو وسط ضجة كبيرة، لم تقم «ستارز كوفي» بحملة إعلانية كبيرة لافتتاح أول مطعم لها في شارع نوفي أربات وسط العاصمة الروسية، فقد أُقيم مساء الخميس حفل رسمي متواضع لعدد قليل من المشاهير والصحافيين، كما دُعي الناس للحضور الجمعة، وأشار مالكو هذه السلسلة إلى أن كل مطاعمها ستُفتح في روسيا بحلول سبتمبر.

وأوضح المصدر ذاته أن نحو 80% من عمال «ستاربكس» البالغ عددهم حوالي ألفي عامل، وافقوا على البقاء للعمل لدى السلسلة الجديدة، وكانت سلسلة «ستاربكس» التي أقفلت فروعها الـ130 موقتا في روسيا بعد غزو أوكرانيا، قد أعلنت في نهاية شهر مايو أنها اتخذت قرارا بمغادرة البلاد نهائيا.

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