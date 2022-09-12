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فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 04:55 مساء
فلاح هندي قطع لسانه لتقديمه قربانا لآلهة
صورة لهنود يشاركون في احتفال ديني بولاية أوتار براديش، 14 مارس 2022 (أ ف ب)
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كان فلاح هندي في حال حرجة، الأحد، بعدما قطع لسانه طوعا لتقديمه قربانا لآلهة في معبد هندوسي، بحسب ما أفادت الشرطة.

واستخدم الرجل الأربعيني لقطع لسانه سكين جيب، وأثارت فعلته الذعر، السبت، بين حشود المتقاطرين إلى المعبد الواقع في أوتار براديش (شمال).

وقال المحقق في الشرطة أبهيلاش تيواري لوكالة «فرانس برس» إن الفلاح وزوجته أديا طقوسا دينية في البداية، ثم أخرج الرجل سكينا وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد.

وأضاف تيواري أن «عناصر الشرطة المتمركزين في المعبد هرعوا إليه ونقلوه إلى المستشفى بمساعدة المصلين».

وأشار إلى أن المرأة أوضحت للشرطة أن زوجها «ضحى» بلسانه لإرضاء آلهة، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا الفعل.

ولا تزال الهند تشهد ممارسات تشويه للذات وحتى حالات تضحية بشرية، إذ يؤمن جزء كبير من السكان بمعتقدات خرافية وفي بعض الأحيان يقدمون على أفعال غريبة لإرضاء الآلهة.

وأفيد العام الماضي عن واقعتين مماثلتين في ولايتين هنديتين، إذ قطع شابان عشرينيان لسانيهما لتقديمهما للآلهة.

وفي العام 2020، قطع كاهن هندوسي رأس فلاح وقدمه ذبيحة، زاعما أن إلها أمره بذلك في المنام.

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