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هندية تصد بيديها هجوم نمر لتنقذ طفلها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 08 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
هندية تصد بيديها هجوم نمر لتنقذ طفلها
نمر بنغالي في حديقة بومباي للحيوانات في الهند، 29 يوليو 2021 (أ ف ب)
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أنقذت امرأة هندية نفسها وابنها البالغ 15 شهرًا من براثن نمر واجهته بيديها العاريتين، على ما أفاد، الأربعاء، مسؤول في سلطات ولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وقال المسؤول المحلي سانجيف شريفاستافا لوكالة «فرانس برس» إن نمرًا يُعتقد أنه ضل طريقه من محمية باندهافغار انقضّ على أرشانا شوداري بُعيد مغادرتها منزلها، مساء الأحد، مع طفلها البالغ سنة وثلاثة أشهر. وأضاف أن النمر المهاجم كان يهمّ بعضّ رأس الطفل عندما تدخلت الأم في اللحظة الأخيرة.

وواصل النمر هجومه على الأم ونجلها حتى هبّ عدد من سكّان القرية لنجدتهما بعدما سمعوا صرخات الاستغاثة التي أطلقتها الأم، فما كان من الحيوان إلا أن ولّى هاربًا إلى الغابة.

وأصيبت الأم بثقب في الرئتين وبجروح في بطنها. فيما أصيب الصبي الصغير بجروح في رأسه تركتها أنياب الحيوان.

الاحتكاكات
وأشار شريفاستافا إلى أن المرأة «أُدخلت المستشفى وتجاوزت مرحلة الخطر وباتت في طور التعافي»، في حين أن «الطفل بصحة جيدة أيضًا».

وأفادت جريدة «تايمز أوف إنديا» أن عملية نفذت لمساعدة النمر على العودة إلى المكان الذي أتى منه، وطُلب من سكان المنطقة عدم الخروج من منازلهم ليلًا.

وتشهد الاحتكاكات بين الحيوانات البرية والبشر تزايدًا في كل أنحاء جنوب آسيا بفعل توسع المدن على حساب الغابات.

ولقي نحو 225 شخصًا مصرعهم في هجمات شنتها نمور بين العامين 2014 و2019 في الهند، وفقًا للإحصاءات الحكومية.

وفي المقابل، قُتل أكثر من 200 نمر بين 2012 و2018 على أيدي صيادين أو صعقًا بالكهرباء، بحسب البيانات.

ويعيش في الهند نحو 70 في المئة من النمور في العالم، وقد بلغ عدد هذه الحيوانات في الدولة الآسيوية 2967 العام 2018.

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