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العثور على حذاء داخله قدم بشرية بنبع حار في يلوستون

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 10:34 صباحا
العثور على حذاء داخله قدم بشرية بنبع حار في يلوستون
صورة التقطت في أكتوبر 2021 لنبع المياه الساخنة «أبيس بول» في متنزه يلوستون الوطني بولاية وايومنغ الأميركية (أ ف ب)
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يحقق المتنزه الوطني الأميركي في ملابسات العثور على قطعة من قدم بشرية، في نبع حار في يلوستون.

وعثر أحد الموظفين، الثلاثاء على جزء من قدم داخل حذاء في «أبيس بول»، أحد أعمق أحواض المياه الساخنة الطبيعية في المتنزه، وتبلغ حرارة المياه فيه 60 درجة مئوية، وفق «فرانس برس».

وأوضح بيان أصدره يلوستون أن التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة المتنزه بيّنت أن «أمرًا حصل لشخص صباح يوم 31 يوليو 2022» في هذا الحوض.

وأضاف المتنزه في بيانه أن المعطيات المتوافرة إلى الآن لا تحمل على الاعتقاد بحصول عمل جرمي، مشيرًا إلى أن «التحقيق مستمر لتحديد ملابسات الوفاة».

 ليس الأول في المتنزه
وهذا الحادث المأساوي ليس الأول في المتنزه الوطني الشهير الواقع في الغرب الأميركي، وهو الأقدم في الولايات المتحدة.

ففي 2016، لقي شاب مصرعه على إثر سقوطه من جسر للمشاة في نبع ساخن آخر، فيما أدى حادث مماثل العام المنصرم إلى إصابة شخصين بحروق بالغة.

وجددت السلطات تنبيه الزوار إلى وجوب البقاء على الممرات و«توخي الحذر الشديد» قرب نقاط الطاقة الحرارية الأرضية.

وبلغ عدد زوار المتنزه الضخم، الممتد بين ولايات وايومنغ وأيداهو ومونتانا (شمال غرب الولايات المتحدة)، نحو 4.8 مليون العام 2021.

ويشتهر المتنزه بنشاطه الحراري الأرضي ويضم نحو نصف الينابيع الساخنة النشطة في العالم.

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