Atwasat

توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 أغسطس 2022, 03:40 مساء
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
عنصران من شرطة ريو دي جانيرو تحملان لوحة «سول بوينته» في البرازيل، 10 أغسطس 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت الشرطة البرازيلية، الأربعاء، توقيف امرأة متهمة بابتزاز والدتها وسرقتها بالتواطؤ مع أخرى انتحلت صفة عرافة، وقُدّرت قيمة المسروقات ومن بينها لوحات لرسامين بارزين بنحو 144 مليون دولار.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المسروقات تشمل 16 لوحة من بينها «أو سونو» و«سول بوينته»، وهما عملان للرسامة البرازيلية تارسيلا دو أمارال التي تُعد من أبرز الأسماء في تيار الحداثة البرازيلي قُدّرت قيمتهما بعشرات ملايين الدولار، وفق «فرانس برس».

وكانت الضحية البالغة 82 سنة ورثت ثروتها والأعمال الفنية من زوجها جان بوغيتشي، وهو هاوي جمع شهير توفي قبل سبع سنوات.

وأوضح المحققون أنّ الابنة عملت طوال أشهر على تدبير تفاصيل عملية السرقة بطريقة مدروسة بهدف الاستيلاء على ثروة والدتها.

سول بوينته
وألقت الشرطة القبض على ثلاثة من شركائها في العملية فيما لا تزال تبحث عن اثنين آخرين متواطئين كذلك.

وفي أوائل العام 2020، تلقت الضحية اتصالا من عرافة قالت لها إن ابنتها مريضة جدا ثم أقنعتها بدفع مبالغ كبيرة لها مقابل قيامها بـ"عمل روحاني" ينقذ الابنة.

وحُوّل مبلغ خمسة ملايين ريال برازيلي (نحو 981 ألف دولار) إلى حسابات عدد من المتواطئين في عملية السرقة.

ثم صرفت الابنة الموظفين الذين كانوا يعتنون بالوالدة لإبقائها معزولة في المنزل خلال الجائحة.

وخلال هذه الفترة، جُرّدت الوالدة من ممتلكاتها وتحديدا من مجوهراتها ومجموعة لوحاتها الثمينة التي تضم أعمالا لتارسيلا دو أمارال وللرسام البرازيلي إميليانو دي كافالكانتي، وهو أيضا أحد أبرز الأسماء في تيار الحداثة البرازيلية.

وعُثر على «سول بوينته»، وهي لوحة رسمتها تارسيلا دو أمارال سنة 1929 وتُقدّر قيمتها بـ250 مليون ريال برازيلي (نحو 48,46 مليون دولار) تحت سرير في منزل أحد المشتبه فيهم الموقوفين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»

كيم جونغ أون يتحدث عن «معجزة» في مكافحة «كورونا»
خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة

خبير إيطالي: يمكن إيجاد حل في ليبيا عبر تشكيل حكومة ثالثة
توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن

توجيه الاتهام لبريطاني من خلية «البيتلز» التابعة لـ«داعش» بعد توقيفه في لندن
ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)

ريال مدريد يفوز بكأس السوبر الأوروبية للمرة الخامسة (فيديو)
«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض

«ميدل إيست آي»: عائلة حفتر تصفي ممتلكاتها في أميركا وسط دعاوى تعويض
في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب

في غياب قانون للإعلام.. صحفيو ليبيا ضحية لقانوني العقوبات ومكافحة الإرهاب
وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش

وفاة عميد قبيلة المغاربة الشيخ صالح الأطيوش
إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)

إعادة إطلاق قط بري في محمية وادي الناقة (فيديو)
الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط

الصيد الجائر يهدد الأنواع المهددة بالانقراض في البحر المتوسط
منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية

منظمة «سبورتس أنجيلس»: 77 رياضيا أوكرانيا لقوا حتفهم في الحرب الروسية
«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان

«الكتاب الأبيض».. هكذا تخطط الصين لاستعادة تايوان
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية

فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل أموال

تفتيش القصر الرئاسي في بيرو بحثا عن شقيقة زوجة الرئيس المتهمة بقضية فساد وغسل ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي

شاهد في «اقتصاد بلس»: آخر أخبار السيولة.. وترتيب ليبيا في مؤشر الأمن الغذائي
«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب

«خيام» قمر صناعي إيراني أطلقته روسيا ويثير مخاوف الغرب
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين

«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية

«طبرق الطبي» يستقدم البروفيسور هاني شنيب لإجراء القسطرة الطرفية
8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب

8 سنوات مضت من انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب
 المزيد من منوعات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد تلوث بالسالمونيلا.. استئناف العمل بـ«باري كالبو» لمنتجات الشوكولا
بعد تلوث بالسالمونيلا.. استئناف العمل بـ«باري كالبو» لمنتجات ...
راكبو الدراجات المسنون بشرق أوكرانيا يرفضون الاستسلام
راكبو الدراجات المسنون بشرق أوكرانيا يرفضون الاستسلام
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
«لم يعد لدينا ما نأكله».. مكالمة طفل جائع تثير تعاطف البرازيليين
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
سجن مؤثرين جزائريين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
سجن مؤثرين جزائريين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»...
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات
ياسمينا زيتون أول ملكة لجمال لبنان منذ 4 سنوات...
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود والمغاربيين
حارس مطعم باريسي: تلقيت تعليمات بعدم السماح بدخول السود ......
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به لمنتجاتها
سلسلة سوبرماركت بريطانية تلغي تاريخ الاستهلاك الموصى به ......
بالصور: زكريا الفلسطيني.. سبعيني صانع سلال الزيتون في خربة قيس
بالصور: زكريا الفلسطيني.. سبعيني صانع سلال الزيتون في خربة ......
المزيد
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها
توقيف برازيلية سرقت لوحات بارزة من منزل والدتها...
محكمة صينية ترد استئنافا تقدمت به امرأة في قضية تحرش جنسي
محكمة صينية ترد استئنافا تقدمت به امرأة في قضية تحرش جنسي...
انطلاق جلسات الاستئناف في أول قضية تحرش جنسي بالصين
انطلاق جلسات الاستئناف في أول قضية تحرش جنسي بالصين...
سجن مؤثرين جزائريين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال
سجن مؤثرين جزائريين على شبكات التواصل بتهمة الاحتيال...
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية
فلاح كردي - عراقي يغزو الإنترنت بنصائحه الزراعية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط