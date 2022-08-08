بعد سرقته لتمثال راذرفورد.. شرطي يقفز في مياه متجمدة للقبض على لص

القاهرة - بوابة الوسط

قبض شرطي على رجل سرق تمثالا لرائد الفيزياء النووية إرنست راذرفورد في برايت ووتر بنيوزيلندا خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما غطس في مياه نهر متجمدة للإمساك به.

وبذلك، سيكون ممكنا إعادة تمثال إرنست راذرفورد الحائز جائزة نوبل العام 1908 والمولود في برايت ووتر، إلى قاعدته، وفق «فرانس برس».

سُرق التمثال، مساء الجمعة، والتقطت كاميرات مراقبة صورا للسارق وهو يفر على دراجة هوائية مع التمثال المعدني الثقيل.

وبعدما قفز المشتبه به البالغ 35 عاما بعد يومين في نهر واي-إيتي المتجمد للهرب من الشرطة، قفز الشرطي جيمي وايت في المياه الجليدية أيضا للإمساك به.

وقال وايت في بيان «رغم بذل قصارى جهده للفرار عبر نهر واي-إيتي فاجأته، سبحت خلفه وتمكنت من القبض عليه».

ومن المقرر أن يمثل المشتبه به أمام المحكمة، الإثنين.

ويفترض أن يعاد التمثال الذي عثر عليه في منزل بحالة جيدة، إلى قاعدته عند نصب راذرفورد التذكاري في برايت ووتر.