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حديقة على سطح «توك توك» في نيودلهي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 01:40 مساء
حديقة على سطح «توك توك» في نيودلهي
سائق التوك توك ماهيندرا كومار يقود مركبته مع «حديقة» على سقفها في نيودلهي، 2 مايو 2022 (أ ف ب)
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من بين مركبات الـ«توك توك» المنتشرة على طرق نيودلهي، تتميز تلك الخاصة بماهيندرا كومار بوجود حديقة على سطحها!

ويقول كومار إن المساحة الخضراء السميكة تحافظ على برودة المركبة، حتى عندما تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في العاصمة الهندية، وفق «فرانس برس».

وزرع كومار (48 عامًا) أكثر من عشرين نوعًا من الشجيرات والمحاصيل والأزهار، لجذب الركاب والمارة الذين يتوقفون لالتقاط صور الـ«سيلفي» الذاتية مع هذه «الحديقة المتحركة» الفريدة.

تبريد الهواء
ويقول كومار: «راودتني قبل نحو عامين هذه الفكرة خلال ذروة الحر في الصيف. واعتبرت أن من شأن زرع بعض النباتات على سطح المركبة أن يحافظ على برودتها ويخفف من حدة الحرارة المرتفعة على الركاب».

ويشير كومار، وهو أب لثلاثة أبناء، إلى أن المركبة المزودة أيضًا بمروحة وجهاز تبريد صغير، أصبحت حاليًا «بمثابة مكيف هواء طبيعي».

ويقول: «يكون ركاب عربتي سعداء جدًا عندما أتولى توصيلهم، إلى درجة أنهم لا يمانعون في أن يدفعوا لي ما بين عشرة وعشرين روبية هندية إضافية (بين 0.13 و2.6 دولار).

وعانى سكان نيودلهي، البالغ عددهم 20 مليون نسمة، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة في الآونة الأخيرة جراء موجة حر مبكرة ضربت الهند من هيماشال براديش شمالًا إلى أوديشا شرقًا.

وتخطت درجات الحرارة خلال الأسبوع الفائت الـ45 درجة مئوية في بعض مناطق نيودلهي، فيما سجلت درجات فوق معدلاتها الموسمية.

موجات الحر تؤدي للوفاة
وتسببت موجات الحر في وفاة أكثر من 6500 شخص في الهند منذ العام 2010، ويقول العلماء إن ظواهر التغير المناخي تجعلها أكثر حدة وتكرارًا في جنوب آسيا كلها.

ويقول كومار إنه يؤدي «دورًا صغيرًا» في الحفاظ على البيئة من خلال زراعة الخس والطماطم وسواهما على سقف الـ«توك توك» الخاص به، حسب «فرانس برس».

ولم يواجه كومار صعوبة في تحضير سقف مركبته للزراعة، إذ وضع بساطًا، ثم كيسًا سميكًا نثر عليه كمية من التراب.

وأحضر العشب من جانب الطريق، فيما وفر أصدقاؤه ومعارفه البذور، وفي غضون أيام نبتت البراعم خضراء.

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ويوضح أن العناية بالمزروعات «لا تتطلب جهدًا كبيرًا»، مضيفًا: «أسقي النباتات باستخدام عبوة مياه مرتين في اليوم».

وتشكل مبادرة كومار مصدر إلهام لزملائه السائقين الذين يستشيرونه لإعطائهم نصائح.

وأعربت نعيمة جمال، وهي إحدى المارة، عن إعجابها بمركبة كومار النظيفة والخضراء، التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، وهو أقل تلويثًا من البنزين أو الديزل.

وتقول ربة المنزل إن «فكرة كومار ممتازة في وقت أصبحت نيودلهي بمثابة غابة إسمنتية وبالكاد توجد فيها مساحات خضراء».

وتضيف: «نحن بحاجة إلى مزيد المركبات المماثلة على الطرق، فهي ممتعة للنظر وترضي النفوس».

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