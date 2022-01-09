«كوفيد» يثير «موجة ضحك» في الهند

الهندي كوفيد كابور يحمل عبوة مشروب من ماركة كورونا في صورة نُشرت في السابع من يناير 2022 (أ ف ب)

تسبب اسم مؤسس شركة سفريات هندية ناشئة ضجة عبر موقع «تويتر»، جاعلًا صاحبه حديث روّاد هذا الموقع.. وهو «كوفيد كابور».

وتعرّف الصفحة الخاصة بكابور في «تويتر» عنه بجملة «اسمي كوفيد ولست فيروسًا»، وفق «فرانس برس».

ويذكر كوفيد كابور أنه سافر هذا الأسبوع خارج الهند للمرة الأولى منذ بداية وباء كوفيد-19 ويقول إنه التقى بـ«مجموعة من الناس يضحكون» بسبب اسمه.

وكتب في تغريدة حصدت أربعين ألف إعجاب وأربعة آلاف إعادة نشر حتى الجمعة إن «الرحلات الخارجية المستقبلية ستكون ممتعة!».

وأثارت هذه التغريدة وابلًا من النكات والرسائل وطلبات المقابلات، في لحظة مرحة تتزامن مع انتشار المتحور «أوميكرون» وازدياد الإصابات في الهند.

وانضم كابور إلى موجة النكات هذه، إذ كتب أنه «كوفيد إيجابي منذ العام 1990»، ونشر صورة يحمل فيها زجاجة بيرة من نوع «كورونا». وقال المؤسس المشارك لشركة «هوليديفاي» ساخرًا «أنا كوفيد يريد المزيد من السفر».

وأكّد أن موجة الاهتمام المفاجئة كانت «غير متوقعة أبدًا»، آملاً أن يشكّل ذلك دعاية لشركته في ظل «ظرف عصيب» يمرّ فيه القطاع.

ومنذ بداية تفشي الوباء، لم يتوقّف كوفيد أبدًا عن «كسر الجليد» خلال اجتماعات العمل، لكنه طلب من المقاهي عدم ذكر اسمه عند تقديم مشروب له.

ويُعتبر اسم كوفيد غير شائع في الهند، وهو يعني باحث أو فرد متعلّم باللغتين الهندية والسنسكريتية، مع نطق حرف «د» بلفظ مرقق. واختارت والدة كابور اسم ابنها قبل ولادته.

ويقول عن اسمه إنه «لا يُنسى وله معنى جميل»، مضيفًا «يشكّل طريقة مدهشة للتعريف لأي شخص. لن أغيره أبدًا».